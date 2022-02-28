الإتحاد اللبناني للووشو كونغ فو يكرّم مؤسّسيه ومدرّبيه ويوزّع عليهم شهادات

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في خطوة تدخل في صلب تقاليده وتراثه العريق، كرّم الإتحاد اللبناني للووشو كونغ فو في مجمع"كوز سبايس" -اليرزة عضوي الهيئة التأسيسية للإتحاد، الغراند الماستر انطوان الزايك والغراند الماستر جورج عساف بمنحهم شهادة الإتحاد التقديرية، نظراً لدعمهما المستمر للإتحاد على كافة الصعد، إحياء للعبة، وتنشيطها، ونشرها في لبنان والعالم، لما لها من علاقة وطيدة بالتراث والعادات والتقاليد الصينية التي أحضروها، وإعلاء لشأن الرياضة اللبنانية وانفتاحها على مختلف البلدان والحضارات.

والمعروف أن الإتحاد حريص أيضاً على متابعة المستويات الفنية والتقنية لدى المدربين، الذين يسعون دائماً للتكسب من الجهة التقنية والفنية، ويبذلون الجهود المضنية في سبيل الإحتراف المهني، والإبقاء على المستوى الراقي من الأساليب التربوية الرياضية لتعليم التلامذة وجعلهم أبطالاً في المنافسات المحلية والإقليمية والدولية. فقدّم أيضاً لهؤلاء المدرّبين تقديراً لعطاءاتهم وجهودهم شهادة الإتحاد التقديرية، كما سلّمهم شهادات الحزام الأسود في الدرجة الأعلى التي وصل إليها كلّ منهم.

وقد شارك في الإحتفال الوزير السابق دميانوس قطار بصفته رياضياً منتمياً للإتحاد ومشجعاً له، ملقياً كلمة شكر للإتحاد لدى تسلّمه الشهادة. كما ألقى كل من الرئيس الحالي للإتحاد الدكتور جورج نصير والرئيس السابق أنطوان الزايك والعضو المؤسس جورج عسّاف كلمات بالمناسبة أجمعت على الإبقاء على المستوى الرياضي العلمي والتقني والفني الذي ينجزه الإتحاد ليبقى رائداً تجاه الإتحادات الرياضية اللبنانية الأخرى، ويحافظ على تجربته الناجحة على هذا الصعيد.

وفي الختام جرى الإحتفال بتوزيع الشهادات وشرب نخب المناسبة.