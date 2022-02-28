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بيان شكر للاتحاد اللبناني للتزلج

28
FEBRUARY
2022
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وجّهت اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج الشكر الى كل من ساهم في انجاح   بطولة آسيا الثلاثين في التزلج الألبي التي نظمها في "المزار سكي ريزورت" (كفردبيان) على مدى ثلاثة ايام برعاية رئيس الاتحاد الدولي يوهان الياسيش.وجاء في بيان صدر الاثنين عن الاتحاد "يود رئيس واعضاء اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني  للتزلج على الثلج ان يوجّهوا تهنئة الى المنتخب اللبناني الذي شارك في الاستحقاق القاري الكبير من جهاز فني ولاعبين وهم مانون عويس (احرزت ميداليتين ذهبيتين) وكل من كارلي اسكندر وسيزار عرنوق(ميدالية برونزية لكل منهما)  ونيل لبنان كأس  المركز الأول في الترتيب العام النهائي للدول وحصد "كأس البطولة" بجدارة. كما نود أن نشكر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لاستقبالهما "رأس هرم" الاتحاد الدولي مع عدد من المسؤولين اللبنانيين ووفد الاتحاد.
 
كما نشكر كل من ساهم في انجاح هذا الاستحقاق الكبير من وزير السياحة المهندس  وليد نصار ووزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس ورئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية سيمون ابي رميا وقائد الجيش العماد جوزيف عون ممثلاً بالعقيد سميح خليل قائد مدرسة التزلج في الأرز ومدير عام وزارة الشباب والرياضة زيد خيامي والرائد أدريانا البستاني ممثلة مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمحاضر الأولمبي الدولي جهاد سلامة(رئيس اتحاد المبارزة) وبلدية كفردبيان بشخص رئيسها الدكتور بسام سلامة والمجلس البلدي والرئيس الفخري للاتحاد كميل رزق والرئيس السابق للاتحاد شربل سلامة وادارة محطة "المزار سكي ريزورت" الممثلة بمديرها كريستيان رزق وشكر خاص لزينة جورج ويمنى ابو جودة والشركات الراعية "اكس اكس أل اينرجي" و"المزار سكي ريزورت" و"المزار انتركونتننتال" وبيرة "ألمازة" و"كومرشال انشورنس" .
 
والشكر ايضاً الى كل من حضر حفل العشاء التكريمي وتوجيه التقدير والامتنان الى عائلة التزلج والقوى الأمنية والصليب الأحمر اللبناني والمتطوعين.والشكر موصول لكل شخص ساهم بصورة مباشرة او غير مباشرة في  انجاح هذه البطولة .وبهذا الصدد نشكر رجل الأعمال تيدي رحمة على وقوفه دائماً الى جانب الاتحاد وخاصة في البطولة القارية ورجال الصحافة والاعلام على تغطيتهم المميزة للبطولة القارية و"المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال" لمواكبتها البطولة ونقلها حفل الافتتاح مباشرة على الهواء.
 
كما نشكر حضور رئيس اللجنة الأولمبية بيار جلخ ورؤساء واعضاء الاتحادات حفل الافتتاح.
 
وسيظل الاتحاد اللبناني للتزلج يبيّض وجه الرياضة اللبنانية في المحافل الخارجية بتضامن وبتضافر جهود رئيس واعضاء الاتحاد وعائلة اللعبة من دون استثناء".
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