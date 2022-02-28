بطولة لبنان لتحت ال18 سنة كرة سلة: لقب الذكور للكهرباء

A + A -

أحرز فريق الكهرباء(ذوق مكايل) لقب بطولة لبنان للذكور في كرة السلة لما دون ١٨ سنة والتي نظمها بنجاح كبير الاتحاد اللبناني للعبة في سياق تنظيمه لسائر بطولات الفئات العمرية بفوزه على فريق هوبس (المتن) في المباراة النهائية الحاشدة التي جرت في "مجمّع نهاد نوفل" بذوق مكايل بنتيجة (70-61) .

و حلّ في المركز الثالث فريق المطيلب بفوزه على الانطوني بنتيجة( ٥٩-٥٨) على الملعب عينه .

تقدّم الحضور النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني أكرم حلبي والامين العام المحامي شربل ميشال رزق وأعضاء الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية غازي بستاني ورئيس لجنة الفئات العمرية باتريك لحود وايلي خليل.كما حضر عضو لجنة الفئات العمرية أديب شويري ورئيس نادي هوبس جاسم قانصوه(رئيس اتحاد البادمنتون) ورئيس نادي الكهرباء ألان صايغ واركان الناديين ومدربين ولاعبين وعدد كبير من اهالي اللاعبين .

وفي الختام، سلّم الرئيس حلبي كأس المركز الأول الى قائد فريق الكهرباء ووزّع أعضاء الاتحاد وكبار الحضور الميداليات على لاعبي الفرق الفائزة.

يشار الى ان "سبورتس مانيا"(دبي) رعت البطولة.