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تصفيات كأس العالم بكرة السلة: لبنان استعاد توازنه وأسقط السعودية( 81-68) وتقاسم صدارة المجموعة الثالثة مع الأردن

28
FEBRUARY
2022
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استعاد منتخب لبنان بكرة السلة توازنه واسقط السعودية على ارضها في مدينة جدّة وبنتيجة(81-68) في ختام "النافذة الثانية" من تصفيات المجموعة الآسيوية الثالثة من تصفيات كأس العالم التي ستقام نهائياتها في العام 2023 .وبفوزه، تقاسم لبنان صدارة المجموعة الثالثة مع الأردن (لكل منهما 7 نقاط) الفائز على أندونيسيا(94-64) الأحد بينما بات في "جعبة" السعودية 6 نقاط واندونيسيا 4 نقاط.

وخاض منتخب لبنان(المصنّف 55 في العالم بينما يحتل المنتخب السعودي المركز 79) المباراة ساعياً للفوز بها وقدّم عرضاً بقيادة قائده علي حيدر افضل من عرضه امام الأردن الخميس الفائت .وبعد تفوّق منتخب الأرز في الربع الأول وانهاه لمصلحته(27-15) تراجع أداء المنتخب اللبناني في الربع الثاني لينهي هذا الربع بتقدّمه بفارق 3 نقاط(35-32)فقط .وفي الربع الثالث ارتفع الفارق في نهايته الى سبع لمصلحة لبنان(57-50) حتى انتهاء المباراة وبنتيجة(81-68).

مجريات اللقاء

وفي مجريات المباراة،استهل المدرب اللبناني جاد الحاج اللقاء بالخماسي علي حيدر ووائل عرقجي وجاد خليل وسيرجيو درويش وأتير ماجوك .وتعادلت الأرقام (4-4) ليبسط لبنان سيطرته على أجواء اللقاء ويتقدّم (11-6) و(20-14) بعد رميتين ثلاثيتين لبنانيتين في ظل تفوّق لبنان مع سيطرة حيدر وماجوك على الأجواء بشكل لافت ولينتهي الربع الأول بتقدّم لبنان بفارق 12 نقطة(27-15). وفي الربع الثاني، حاول المنتخب السعودي تقليص الفارق فنجح (22-27) ولبنان لم يسجّل بعد في الربع الثاني ليسجّل جاد خليل اول سلة للبنان في هذا الربع(29-22) أتبعها سيرج درويش(31-24).لكن السعوديين عادوا الى اجواء اللقاء(31-28) للبنان.وقبل 28 ثانية على نهاية الربع الثاني واصل لبنان تقدمه(35-30) ليسجّل السعوديون سلة في الثانية الأخيرة ولينتهي الربع الثاني بتقدّم لبنان بفارق 3 نقاط(35-32).

وفي الربع الثالث دانت السيطرة للبنان في نصفه الثاني بشكل عام مع مواصلة السعوديين ملاحقتهم للبنانيين في يدايته (43-39) بعد نحو 3 دقائق ونصف على بداية الربع الثالث لكن درويش وعرقجي امطرا ثلاثيات(51-39) والسلة الثلاثية الرابعة لدرويش من اصل خمس تسديدات ثلاثية لدرويش مع دفاع محكم للمنتخب اللبناني وتألق مجدداً لدرويش(53-39) وسط "تضعضع" لدى اللاعبين السعوديين.ولم يستسلم السعوديون فقلصوا الفارق(45-53).لكن اللبناني علي منصور رد بسلتين سريعتين والفارق 10 نقاط(57-47) ووقت مستقطع لمدرب المنتخب السعودي علي السنهاني للجم "الفورة اللبنانية".ومع العودة الى اللقاء سجل السعوديون "ثلاثية" في الثانية الأخيرة لينتهي الربع الثالث لمصلحة لبنان(57-50) بفارق 7 نقاط.

وفي الربع الرابع واصل علي منصور تألقه و"ثلاثية" جديدة للسعوديين وتبادل التسجيل والنتيجة(62-53) واستعرض وائل عرقجي(67-55) والفارق 12 نقطة لمنتخب الأرز.

ولجأ منتخب لبنان الى تهدئة وتيرة اللعب مع بقاء 5 دقائق على النهاية والنتيجة(71-59) ف(73-61) قبل نحو دقيقتين على النهاية لينجح لبنان في انهاء اللقاء لمصلحته( 81-68) ويحقّق فوزاً عزيزاً كان بحاجة اليه بعد الخسارة أمام الأردن.

سجّل للبنان:القائد علي حيدر(23نقطة )،سيرجيو درويش( 16 )، وائل عرقجي(15)،

،علي منصور(10)،أتير ماجوك( 6 )،جاد خليل(6) ،كريم زينون(3) ،يوسف خياط(2).

وكان افضل مسجّل في المنتخب السعودي مثنّى المرواني(18 نقطة).

استراحة

هذا وستستريح "محركات" التصفيات بانتظار "النافذة" الثالثة بحيث سيلتقي لبنان، الساعي للمشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة بعد اعوام 2002 و2006 و2010 ، مع الأردن(شارك مرتين في نهائيات كأس العالم) ومع السعودية( لم تشارك بعد في كأس العالم) في 27 حزيران و 5 تموز المقبلين على ملعب مجمّع نهاد نوفل في ذوق مكايل مع العلم ان النقاط التي تحصدها المنتخبات تُنقل معها الى الدور الثاني.

البرنامج

وفي ما يلي برنامج النوافذ الباقية المقبلة:

-النافذة الثالثة: ٢٧ حزيران - ٥ تموز ٢٠٢٢
*الدور الثاني:
-النافذة الرابعة: ٢٢ - ٣٠ آب ٢٠٢٢
-النافذة الخامسة: ٧-١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٢
-النافذة السادسة: ٢٠ - ٢٨ شباط ٢٠٢٣
يشار الى أن 16 منتخباً يشارك في التصفيات الآسيوية قسموا الى 4 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات على ان تتأهل الى الدور الثاني المنتخبات التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة أي سيتأهل 12 منتخباً الى الدور الثاني لخوض 3 "نوافذ جديدة" .

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