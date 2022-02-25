نادي بيروت يكرّم رئيسه نديم حكيم بمناسبة انتخابه نائبا لرئيس الاتحاد العربي

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دعت اللجنة الادارية لنادي بيروت رجال الصحافة والاعلام الى حضور حفل العشاء التكريمي الذي ستقيمه على شرف رئيسها نديم حكيم بمناسبة انتخابه نائباً لرئيس الاتحاد العربي لكرة السلة وذلك عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل الواقع فيه ١ آذار ٢٠٢٢ في مطعم "بريمو " (الأشرفية - قرب مستشفى الجعيتاوي).

وستحضر الحفل فاعليات رسمية ورياضية وعسكرية وروحية وبلدية ورجال الصحافة والاعلام.

يشار الى ان انتخابات مجلس ادارة الاتحاد العربي جرت على هامش البطولة العربية لمنتخبات الرجال التي أقيمت في امارة دبي(الامارات العربية المتحدة) الأسبوع الفائت والتي احرز لقبها المنتخب اللبناني بجدارة.