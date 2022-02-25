الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ينقل نهائي دوري الأبطال من روسيا إلى فرنسا

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نقلت "رويترز" عن "يويفا" بيانا جاء فيه أن "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس بدلا من سانت بطرسبورغ الروسية".

وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي أنه تقرر خلال اجتماع اليوم الجمعة إقامة المباراة النهائية على ملعب الاستاد الوطني "ستاد دو فرانس" في باريس يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا في 28 مايو/أيار

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" فد نقلت عن مصادرها، أمس الخميس، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرر سحب استضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم من روسيا، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 28 مايو/أيار المقبل في سان بطرسبورغ.

وقال مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر عدم إقامة النهائي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية في إقليم دونباس.

ودعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى عقد اجتماع استثنائي لبحث تطورات الأوضاع في أوكرانيا ومستقبل المباريات المقبلة من دوري أبطال أوروبا.