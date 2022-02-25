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رئيس اتحاد الكرة الطائرة وليد القاصوف استقبل وفد الاتحاد الرياضي للجامعات

25
FEBRUARY
2022
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استقبل رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف وفد الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات الذي ضمّ أمين صندوق الاتحاد عمر بكري وعضو الاتحاد شفيق طايع .وناقش المجتمعون التعاون بين الاتحادين  وموضوع اطلاق البطولة الجامعية للكرة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية .
 
في البداية، تمنى القاصوف للجنة الادارية الجديدة للاتحاد الرياضي الجامعي برئاسة سامي قره بتيان التوفيق في مهامها لتطوير الرياضة الجامعية وأبدى كل ايجابية للتعاون مع اتحاد الجامعات لتفعيل  لعبة الكرة الطائرة والطائرة الشاطئية على صعيد الجامعات ونشر اللعبة  فيها.
 
بدورهما،نقل بكري وطايع تحيات رئيس الاتحاد سامي قره بتيان واعضاء الاتحاد وشددا على تفعيل التعاون مع اتحاد الكرة الطائرة لما فيه مصلحة الطرفين.
 
وابلغ القاصوف  الوفد ان الاتحاد قرر تشكيل لجنة  للتنسيق مع اتحاد الجامعات وتضم امين عام الاتحاد عصام ابو جودة والحكم العالمي الياس الطايع والحكمين الدوليين الياس وهبه ومصطفى جراد واضعاً امكانات الاتحاد بتصرّف القيّمين على الرياضة الجامعية.
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