اختيار عدد من للاعبين الموهوبين بكرة القدم خلال المرحلة النهائية في مجمّع فؤاد شهاب

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اختٌتمت اختبارات اختيار اللاعبين واللاعبات الواعدين والموهوبين بكرة القدم التي نظمتها "يو. أس. آي كونيكت الشرق الأوسط "الرياضية بحيث جرت المرحلة النهائية على الملعب الأخضر التابع لمجمّع فؤاد شهاب في جونية وسط تنظيم لافت من المنظمين .

واستعرض 16 لاعب و15 لاعبة،تتراوح اعمارهم بين 17 و23 سنة وسبق أن تأهلوا الى الجولة النهائية، مهاراتهم الفنية وخاضوا مباراة فيما بينهم امام اربعة مدربين فرنسيين وهم دوريان كولومباني واونيل ماوكولا وغيوم بوش وسامي غليغيم والمدرب اللبناني مارك كنلجيان.

وقد تمّ اختيار عدد من اللاعبين ،بعدما دوّن المدربون ملاحظاتهم، والذين يتمتعون بمواهب فنية عالية تمهيداً لتأمين منح دراسية جامعية لهم في الجامعات الأميركية ليتابعوا تحصيلهم العلمي ومزاولة لعبة كرة القدم تمهيداً للاحتراف في أحد الأندية العالمية مع البدء بتحضير ملف رياضي وأكاديمي للاعبين الذين تم اختيارهم .

تجدر الاشارة الى ان هذه الاختبارات ،التي أقيمت للعام الثاني على التوالي، ستصبح سنوية بعد نجاح نسختيها الأولى والثانية ومع مشاركة نحو اربعماية لاعب ولاعبة في التجارب على مدى ثلاث مراحل على ملعب نادي النجمة في بيروت ثم على ملعب طرابلس البلدي فالملعب البلدي في صور اضافة الى المرحلة النهائية التي اقيمت على ملعب مجمّع فؤاد شهاب .

وكشف المدرب الفرنسي غليغيم عن وجود خامات لبنانية واعدة ينتظرها المستقبل الكبير وسيتم صقل قدرات اللاعبين المختارين ومشيداً بالتنظيم المميز منذ انطلاق التجارب والعديد الكبير للاعبين المشاركين من كافة المناطق اللبنانية.