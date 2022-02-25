مقرّرات الإتحاد اللبناني لكرة الطاولة

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عقدت الهيئة الإداريّة للإتحاد اللبناني لكرة الطاولة جلسة عاديّة والخلوة السنويّة وأصدرت القرارات التالية:

- دعوة الأندية المنضمة الى عائلة الاتحاد الى حضور الجمعيّة العموميّة السنوية العادية التي ستنعقد في مقرّ نادي أنترانيك (سنتر دميرجيان-انطلياس ) يوم السبت 26 شباط الجاري عند الساعة الرابعة بعد الظهر لتلاوة البيانين الاداري والمالي واقرارهما . وفي حال عدم اكتمال النصاب تنعقد الجلسة الثانية يوم السبت 5 آذار المقبل في الوقت والمكان عينهما وتكون قانونية بمن حضر .

- إقامة دورة إعداديّة لحكّام متدرّجين في مقرّ نادي أنترانيك (سن الفيل) يوم الأحد 27 شباط الجاري بين الساعة التاسعة صباحاً والثانية عشرة ظهراً.

- إعتماد نشيد للإتحاد من تأليف الشاعر بسّام أبي أنطون وألحانه.

- اقرار الروزنامة السنويّة للإتحاد وتعميمها على المعنيين.

- إعتماد النظام الجديد لتوزيع نقاط الدورات وتوزيعه على الأندية. كما سيتمّ حسم 75% من نقاط اللاعبين عن عام 2021 ويبدأ اللّاعب موسم 2022 ب25% من نقاطه.

- إقامة دورة متقدّمة للمدرّبين بالإشتراك مع الإتحاد الدولي (مستوى أول وثان) و سيتمّ الإعلان عن موعدها لاحقا".