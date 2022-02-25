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مقرّرات الإتحاد اللبناني لكرة الطاولة

25
FEBRUARY
2022
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عقدت الهيئة الإداريّة للإتحاد اللبناني لكرة الطاولة جلسة عاديّة والخلوة السنويّة وأصدرت القرارات التالية:
 
- دعوة الأندية المنضمة الى عائلة الاتحاد الى حضور الجمعيّة العموميّة السنوية العادية التي ستنعقد  في مقرّ نادي أنترانيك (سنتر دميرجيان-انطلياس )  يوم السبت 26 شباط الجاري عند الساعة الرابعة بعد الظهر لتلاوة البيانين الاداري والمالي واقرارهما . وفي حال عدم اكتمال النصاب تنعقد  الجلسة الثانية يوم السبت 5 آذار المقبل في الوقت والمكان عينهما وتكون قانونية بمن حضر .
 
- إقامة دورة إعداديّة لحكّام متدرّجين في مقرّ نادي أنترانيك (سن الفيل) يوم الأحد 27 شباط الجاري بين الساعة التاسعة صباحاً والثانية عشرة ظهراً.
- إعتماد نشيد للإتحاد من تأليف الشاعر بسّام أبي أنطون وألحانه.
 
- اقرار  الروزنامة السنويّة للإتحاد وتعميمها على  المعنيين.
 
- إعتماد النظام الجديد لتوزيع نقاط الدورات وتوزيعه على الأندية. كما سيتمّ حسم 75% من نقاط اللاعبين عن عام 2021 ويبدأ اللّاعب موسم 2022 ب25% من نقاطه.
 
- إقامة دورة متقدّمة للمدرّبين بالإشتراك مع الإتحاد الدولي (مستوى أول وثان) و  سيتمّ الإعلان عن موعدها لاحقا".
 
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