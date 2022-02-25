living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كونفرنس ليغ: لاعب يطالب الحكم بإلغاء هدف له

25
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في حالة نادرة إن لم تكن فريدة من نوعها في ملاعب كرة القدم، تقدم لاعب كرة قدم في نادي قرة باغ الأذري من الحكم بطالب إلغاء هدف أحرزه لصالح فريقه ضد فريق مرسيليا الفرنسي في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي بطولة "كونفرنس ليغ" في كرة القدم.
 
تفصيلا، تقدم اللاعب السنغالي إبراهيما وادجي، الذي يلعب لصالح قرة باغ الأذري، بإلغاء هدف احتج عليه لاعبو مرسيليا، بعد أن احتسبه الحكم.
 
وجاء الطلب الغريب هذا بحجة أنه أحرز الهدف بيده، وليس بطريقة قانونية.
 
واحتسب الحكم الهدف بسبب غياب تقنية الفار، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
 
وكان الفريق الأذري خسر ذهابا أمام نادي مرسيليا الفرنسي بهدف مقابل ثلاثة أهداف، ومتخلفا في مطلع مباراة الذهاب في باكو بهدف للسنغالي باب غي، أحرزه في الدقيقة 12 من المباراة.
 
وحصلت الحادثة في الدقيقة 34 عندما سجل إبراهيما وادجي هدفا واضحا بيدهـ احتج عليه كثيرا لاعبو مرسيليا.
 
وفي أجواء مشحونة بين لاعبي الفريقين، توجه وادجي باتجاه مدربه غوربان غوربانوف قبل أن يتبادلا الحديث مع حكم المباراة البولندي بارتوش فرانكوفسكي وأقنعاه بإلغاء الهدف بعد اعتراف اللاعب السنغالي بأنه لمس الكرة بيده قبل تسجيله.
 
واستكملت المباراة بعد ان توقفت قرابة 10 دقائق بسبب هذه الحادثة.
 
وقال الاتحاد القاري على منصة التعليق المباشر لهذه المباراة "سأل مدرب قره باغ اللاعب وادجي ما إذا كان سجل الهدف بيده، فرد إيجابا، فطلب الفريق صاحب الأرض من الحكم إلغاء الهدف. ‘نه تصرف نادر ومفعم بالروح الرياضية"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout