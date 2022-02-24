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تصفيات كأس العالم بكرة السلة: الأردن ألحق بلبنان خسارته الأولى

24
FEBRUARY
2022
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 ألحق الأردن الخسارة الأولى بلبنان ضمن "النافذة الثانية" من المجموعة الآسيوية الثالثة لتصفيات كأس العالم بكرة السلة التي ستقام عام 2023 بفوزه عليه بنتيجة(74-63) في المباراة التي جرت مساء الخميس في صالة الأمير حمزة في العاصمة الأردنية عمّان امام جمهور غفير.

وحقّق الأردن فوزه الثاني في التصفيات مقابل خسارة واحدة امام السعودية بينما مني لبنان بخسارته الأولى بعد فوزين.
واستحق المنتخب الاردني بقيادة لاعبهم المجنّس دار تاكر، الذي كان نجم المباراة من دون منازع ب31 نقطة، الفوز لأنه عرف كيف يواجه منتخب الأرز في مباراة مغايرة تماماً للقائهما ضمن البطولة العربية التي اقيمت في دبي(الامارات العربية المتحدة) بعدما شارك الأردن بفريق رديف بينما شارك منتخب لبنان الذي احرز اللقب العربي الرسمي الكبير بفريقه الأول ضمن الاستعدادات لمباراتي "النافذة الثانية".وتقدّم الاردنيون طوال اللقاء وحسموا الأرباع لمصلحتهم (19-12)(33-31)(56-44)(74-63).
وفي العودة الى مجريات المباراة،فلقد بدأها المنتخب الأردني بداية صاعقة وتقدّم سريعاً (7-1) و(15-3) بعد ثلاث ثلاثيات اردنية .وواصل المنتخب الأردني تقدمه لينتهي الربع الاول لمصلحته (19 -12) بعد ثلاثية في الوقت القاتل لسيرجيو درويش .وفي الربع الثاني واصلت الماكينة الأردنية التهديف(22-17)(25-19) قبل ان يزج مدرب المنتخب اللبناني جاد الحاج باللاعب علي منصور الذي كان عند حسن ظن مدربه وكان تبديلاً موفقاً فصال منصور وجال لتتعادل الارقام(30-30) بعد "فورة لبنانية" ولينتهي الربع الثاني لمصلحة الاردن(33-31). وفي الربع الثالث، تفوّق الاردنيون بقيادة تاكر في وقت برز لاعب المنتخب اللبناني يوسف خياط (18 سنة).ووسّع الاردنيون الفارق(42-33) و(49-40) و(56-42) حتى انتهاء الربع الثالث لمنتخب "النشامى"(56-42) وبفارق 14 نقطة.
وفي الربع الرابع والأخير ، حاول المنتخب اللبناني العودة من بعيد لكن الاردنيين واصلوا تقدّمهم(60-51) .ولم يستسلم لاعبو منتخب الأرز فقلصوا الفارق الى (55-60) اي بفارق 5 نقاط.لكن الاردنيين استعادوا روعهم(65-56) بعدما فرّط لاعبو المنتخب اللبناني بعدة هجمات مرتدة.ولجأ الاردنيون الى تهدئة وتيرة اللعب مع استنفاد الثواني في الدقائق الاخيرة من اللقاء(70-63) ولينتهي اللقاء بفوز الأردن بفارق 11 نقطة(74-63) .
سجّل للاردن:دار تاكر(31 نقطة)،كل من زيد عباس وامين ابو هواس (11 نقطة) وكل من فريدي ابراهيم واحمد الدويري(9) واحمد الهمارشي(3).
وسجّل للبنان:كل من وائل عرقجي ويوسف خياط(12 نقطة)،القائد علي حيدر(11)،سيرجيو درويش(9)،أتير ماجوك(7)،أمير سعود (5)،كريم زينون(3)،كل من علي منصور وهايك غيوكجيان(2).
وفي المجموعة عينها ،فازت السعودية على اندونيسيا(95-66) في السعودية.وسيخوض المنتخب اللبناني مواجهته المقبلة ضد السعودية مساء الأحد 27 الجاري في مدينة جدّة السعودية على ان يلتقي الأردن المنتخب الأندونيسي في اليوم عينه في عمّان.

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