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المصري مصطفى محمد مهدد بالإيقاف بعد شجار في الدوري التركي

24
FEBRUARY
2022
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يواجه مصطفى محمد لاعب غالطة سراي خطر الإيقاف بعد أحداث المباراة الأخيرة أمام جوزتيبي ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري التركي، الاثنين الماضي.
 
وبحسب موقع "فوتو سبور" التركي، فإن مصطفى محمد وهليل درويش أوجلو لاعبي غالطة سراي دخلا في شجار مع حارس الفريق المنافس عرفان إيجربيات في الممر المؤدي لغرفة تبديل الملابس بعد المباراة.
 
وسبق ذلك مشادة بين اللاعب المصري والحارس، في الشوط الأول عند الدقيقة 33 وتحصل وقتها مصطفى محمد على إنذار.
 
وبحسب المعلومات الواردة من الاتحاد التركي أن الثلاثي سيتم تحويله إلى لجنة الانضباط في الاتحاد التركي لكرة القدم، بعد تقرير مراقب المباراة وربما يكون مصطفى محمد مهددا بالإيقاف.
 
وفاز غالطة سراي على جوزتيبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة، ليرفع رصيده إلى النقطة 32 في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري.
 
ولعب مصطفى محمد المباراة أساسيا، وصنع الهدف الأول في الدقيقة 3 بتمريرة رأسية لزميله فيكتور نيلسون قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 73.
 
وشارك مصطفى محمد في 31 مباراة مع غالطة سراي هذا الموسم، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.
روسيا اليوم
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