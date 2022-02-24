هدف إلانجا المتأخر يمنح يونايتد التعادل مع أتليتيكو

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هز البديل الشاب أنطوني إلانجا الشباك قرب النهاية ليقود مانشستر يونايتد للتعادل 1-1 مع مضيفه أتليتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبدا يونايتد مفككا مرة أخرى وافتقر للإبداع وحاصره أتليتيكو منذ البداية قبل أن يفتتح صاحب الأرض التسجيل بضربة رأس رائعة من جواو فيلكس من تمريرة رينان لودي العرضية.

وأتيحت العديد من الفرص لأتليتيكو لتعزيز تفوقه ورد إطار المرمى كرتين للفريق الإسباني الذي عوقب على لحظة من عدم التركيز عندما فقد الكرة لصالح برونو فرنانديز قبل عشر دقائق من النهاية.

ومرر اللاعب البرتغالي الكرة إلى إلانجا البالغ عمره 19 عاما الذي هز الشباك من التسديدة الوحيدة ليونايتد على المرمى في المباراة بأكملها.