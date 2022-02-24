آلير يسجل للفريقين في تعادل أياكس 2-2 مع بنفيكا في لشبونة

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سجل المهاجم سيباستيان آلير مرة اخرى في تعادل فريقه أياكس أمستردام خارج أرضه 2-2 مع بنفيكا في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

لم يقتصر الأمر على تسجل آلير هدفا ليرفع رصيده في المسابقة هذا الموسم إلى 11 هدفا في سبع مباريات، لكنه هز أيضا شباك فريقه في مباراة مثيرة على استاد دا لوز.

وتقدم الفريق الهولندي بعد 18 دقيقة من البداية عبر القائد دوسان تاديتش، لكن هدف عكسي عبر آلير أعاد للتعادل بعد سبع دقائق.

ومع ذلك لم يستغرق أياكس وقتا طويلا ليستعيد تقدمه عندما أرسل آلير تسديدة من مدى قريب استقرت في الشباك في الدقيقة 29.

ونجح البديل رومان ياريمتشوك في إدراك التعادل لأصحاب الأرض بضربة رأس وعزز آمال فريقه قبل خوض مباراة العودة الشهر المقبل.