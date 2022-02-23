الرئيس عون استقبل وزيري السياحة والشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للتزلج

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الرئيس عون قلّد بطلة آسيا لرفع الاثقال جويا خير الله وسام الاستحقاق الفضي

رئيس الجمهورية امل ان تبقى حدود لبنان مقتوحة امام كل النشاطات وخصوصاً منها الرياضيةnوأشاد بما حققته خير الله معتبراً ان الشباب اللبناني هو الركيزة الأساسية لاعادة النهوض وتخطي العقبات

خصص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جزءاً من اهتماماته اليوم للشأن الرياضي، ومتابعة المسابقات الدولية التي يستضيفها لبنان، إضافة الى الاطلاع على أحوال رياضيين لبنانيين حققوا نتائج باهرة في المنافسات التي شاركوا فيها.

بطولة آسيا للتزلج

وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور وزير السياحة وليد نصار ووزير الشباب والرياضة جورج كلاس، رئيس الاتحاد الدولي للتزلج السيد جوهان الياسيتش، ورئيس الاتحاد اللبناني للتزلج السيد فريدي كيروز، ونائب رئيس الاتحاد الاسيوي للتزلج السيد يوسف شامل خليل، ونائبا رئيس الاتحاد اللبناني للتزلج السيدان ناجي خليل وسليم كيروز، وعضو الاتحاد اللبناني السيد ريمون سكر. وعرض الرئيس عون مع الوفد استضافة لبنان لبطولة آسيا للتزلج والتي ستقام اليوم وتستمر حتى 25 من الشهر الحالي في كفرذبيان.

وتحدث بداية الوزير نصار الذي رحب بالسيد الياسيتش في هذا "البلد النموذجي والمميز بطبيعته والمعروف في المنطقة بسياحته الشتوية وخاصة برياضة التزلج." كما اعرب عن سروره باستضافة وتنظيم بطولة آاسيا الثلاثين للتزلج الالبي في لبنان مع الاتحاد اللبناني للتزلج. واعتبر ان زيارة رئيس الاتحاد الدولي تشكل فرصة ليتعرف على المقومات التي يتمتع بها لبنان خاصة على الصعيد البيئي، ومنها السياحة الريفية، فاهتمامه بحماية الطبيعة الحرجية بات معروفاً عالمياً ، وهو قد اسس عدة جمعيات تعنى بالبيئة بالاضافة الى اهتمامه بالرياضة. وتمنى الوزير نصار التوفيق للجميع، وأمل في القيام بالمزيد من النشاطات المشتركة في المستقبل.

ثم تحدث الوزير كلاس، ورحب بالسيد الياسيتش في لبنان، مشدداً على أهمية هذه الزيارة وما تعنيه لجهة اطلالة لبنان مجدداً على الساحة الدولية. واعرب عن امله في ان يطل لبنان، من خلال الرياضة والسياحة الرياضية، بشكل اكثر بياضاً على العالم، منوّهاً بالدور الذي يقوم به السيد الياسيتش في حقلي الرياضة والبيئة على حد سواء.

ثم شكر السيد كيروز رئيس الجمهورية على الجهود التي يقوم بها ورغبته في مساعدة الرياضيين بشكل عام في لبنان، ولفت الى أهمية ما حققه المتزلجون اللبنانيون في أولمبياد بكين الشتوي من نتائج واعدة.

اما السيد الياسيتش فأعرب عن سروره وافتخاره لوجوده في لبنان، خصوصاً في ظل التحديات التي يواجهها هذا البلد منذ فترة، وشدد على انه بالنسبة اليه والى الاتحاد الدولي للتزلج، فإن الهدف هو تعزيز هذه الرياضة خارج أوروبا الوسطى، ولبنان هو بلد مثالي لمثل هذا الهدف لانه يملك مقومات عدة، اذ لا يمكن لاي بلد آخر في العالم ان يتيح سهولة ممارسة رياضتين في الوقت نفسه (السباحة والتزلج) خلال وقت قصير جداً يستغرق اقل من 45 دقيقة. وقال: "اعتقد انه مع الوقت، فإنه يمكن للبنان ان يشكل وجهة سياحية مهمة، ومع تطور هذه الرياضة فيه، فإنني على يقين بأن المتسابقين اللبنانيين سيحققون نتائج مشرفة ويرفعون اسم بلدهم عالياً في المحافل الدولية. وانا شخصياً صديق كبير لهذه المنطقة، ويهمني ان اروّج لرياضة التزلج فيها، وأنا آت من دبي التي زرتها حيث يملكون منشأة مغلقة للتزلج ويرغبون في استضافة سباقات للتزلج وهو ما سنوافق عليه، كما اننا نرغب في إقامة العديد من المسابقات في لبنان."

ورحب الرئيس عون بالسيد الياسيتش والوفد، واعتبر ان حضور رئيس الاتحاد الدولي للتزلج يشجع هذه الرياضة بشكل عام في لبنان، والمتسابقين اللبنانيين بشكل خاص، خصوصاً في ظل الطبيعة التي يوفرها لبنان لمثل هذه المنافسات. وأمل ان تبقى زيارات المسؤولين الرياضيين الدوليين للبنان مستمرة، وان تبقى حدود هذا البلد مفتوحة امام كل النشاطات وبالأخص منها الرياضية، وان يحقق لاعبوه والمتسابقون اللبنانيون مراكز متقدمة في الرياضات التي يشاركون فيها.

الرياضية جويا خير الله

واستقبل الرئيس عون، في حضور النائب سيزار ابي خليل، الرياضية جويا خير الله الفائزة ببطولة آسيا لرفع الاثقال لفئة "جونيور" التي أقيمت في تركيا بعد ان حازت على اربع ميداليات ذهبية، ورافقتها والدتها السيدة هالة فرحات خير الله والسيد فارس فرحات.

واستمع الرئيس عون من البطلة الشابة الى ظروف مشاركتها في البطولة الآسيوية، والمراحل التي قطعتها للفوز بالميداليات الأربع. وتوجه رئيس الجمهورية بالتهنئة الى جويا خير الله، مشيداً بروحها ومثابرتها على تحقيق النجاح في رياضة قاسية وتحتاج الى قوة كبيرة، ومعتبراً بأنها مثال ناجح لكل رياضي وشابة وامرأة يرغب في تحقيق نتائج مشرّفة في المحافل الإقليمية والدولية. وقال الرئيس عون انه على الرغم من كل الصعوبات التي يعاني منها لبنان، يبقى الشباب اللبناني بادرة الامل التي يعتمد عليها اللبنانيون جميعاً، والركيزة الأساسية لاعادة النهوض وتخطي العقبات مهما كان حجمها، والتطلع الى مستقبل مشرق وزاهر.

وتقديراً منه لعطاءاتها ونجاحها، منح الرئيس عون الرياضية خير الله وسام الاستحقاق اللبناني الفضي، متمنياً لها الاستمرار على النهج نفسه، والتوفيق في مسيرتها الرياضية.

يذكر ان خير الله حصلت على بطولات عديدة في لبنان وهي من أصغر البطلات الناشئات.