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وزير الرياضة البولندي يطالب بنقل مباراة منتخب بلاده أمام روسيا المقررة في موسكو إلى "أرض محايدة"

23
FEBRUARY
2022
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قال وزير الرياضة والسياحة البولندي كاميل بورتنيتشوك لإذاعة محلية اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد البولندي لكرة القدم سيطالب نظيره الأوروبي بنقل مباراة بولندا ومضيفتها روسيا لأرض محايدة.
 
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة موسكو مباراة الملحق الأوروبي المؤهلة إلى كأس العالم "قطر 2022" بين المنتخبين الروسي والبولندي في الـ24 من مارس المقبل.
 
وسيلعب الفائز من المواجهة، مع الفائز من مباراة السويد والتشيك لخطف بطاقة المشاركة في مونديال قطر عن المسار الثاني في الملحق الأوروبي.
 
وقال بورتنيتشوك للإذاعة رقم 24 في بولندا، إنه لا ينبغي أن نسافر إلى روسيا في ظل التوتر الحالي بين روسيا وأوكرانيا على حد وصفه.
 
وأضاف: "سنحاول لعب هذه المباراة على ملعب محايد على الأقل".
 
وبحسب الإذاعة، فقد تشاور الاتحاد البولندي لكرة القدم مع مصادر غير رسمية في "اليويفا"، والتي أكدت أن التأجيل ممكن فقط في حالة حدوث وضع خطير في مكان المباراة.
 
في المقابل، طلب الاتحاد البولندي لكرة القدم في بيان رسمي توضيحا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بشأن مباراة بولندا وروسيا في موسكو، وعن إمكانية توفير الظروف الملائمة للاعبين للاستعداد وخوض المباريات في ظل الوضع السياسي المتوتر بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة للتصعيد المحتمل وبدء نزاع مسلح بحسب ما جاء في البيان.
روسيا اليوم
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