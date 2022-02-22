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المنتخب اللبناني يواجه نظيرَيه الأردني والسعودي واللاعب الأردني الدولي السابق أشرف سمارة معلقاّ على الـ"LBCI"

22
FEBRUARY
2022
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تحتضن العاصمة الأردنية عمّان ومدينة جدّة السعودية "الموقعَتين الهامّتين" بين الأردن ولبنان عند الساعة السابعة من مساء الخميس 24 شباط الجاري، وبين المملكة العربية السعودية ولبنان مساء الأحد 27 الجاري الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت بيروت، وذلك في إطار "النافذة الثانية" من تصفيات كأس العالم لكرة السلة، التي ستستضيفها ثلاث دول لأوّل مرّة في تاريخ المسابقة وهي اليابان والفيليبين وأندونيسيا.

منتخب لبنان الذي سيخوض المباراتين في بحر هذا الأسبوع، يتمتّع بمعنويات عالية، بعد إحرازه لقب البطولة العربية للمرّة الأولى في تاريخه، بفوزه على نظيره التونسي في المباراة النهائية التي جرت في صالة نادي النصر في دبي، الامارات العربية المتحدة.

الـ"LBCI" وكعادتها، ستواكب منتخب لبنان من خلال البثّ التلفزيوني المباشر للمبارتين على محطة "LB2" المتفرّعة منها، و"Live Streaming" على "LB2" عبر الإشتراك في الموقع الإلكتروني. ومفاجأة الـ"LBCI" مشاركة المعلّق الأردني الشهير أشرف سمارة (لاعب دولي كبير سابق) الذي سيُعلّق على المباراتين مباشرة على الهواء، وهو الذي لُقّب بـ"مقاتل السلة الذي أصبح صوتها على الشاشة".

و تعليقاً على مشاركته، يقول سمارة: "سعيد جداً و أشعر بالفخر بأنني سأقوم بالتعليق على "كلاسيكو" كرة السلة لقطبَي منطقة غرب آسيا لبنان والاردن، وعلى لقاء السعودية ولبنان، ضمن تصفيات كأس العالم من خلال شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشيونال LBCI، هذا الحدث الكبير كان لا بدّ أن يكون من خلال محطة عملاقة شهدت وساهمت وما زالت في بناء لعبة كرة السلة... واليوم يسرّني التعاون مع LBCI، وأشكر القيّمين على المحطة على ثقتهم واختيارهم لي، ولتكون البداية أيضا للأحداث القادمة".

هذا، وسيسبق المباراتين استوديو تحليلي على الـ"LBCI" للمعلّقين أشرف سمارة واللبناني خالد مجاعص، حيث سيستضيفان خبراء ولاعبين كبار حاليّين وسابقين، لقراءة المباراة في تحليل موضوعي ومُشوّق سيُكثّف من معلومات المشاهد اللبناني من الأعمار كافة.

كما بدأ التحرّك الداعم للجاليتَين اللبنانيتين في الأردن وبخاصة في السعودية لمنتخب لبنان، مع تواجد مراسلين من الـ"LBCI" في السعودية لتغطية المباراة، ومواكبة أجوائها وكواليسها.

وبعد أربع مباريات في إطار "النافذة الأولى" ضمن المجموعة الآسيوية الثالثة التي جرت في تشرين الثاني الفائت، والتي أسفرت عن فوز لبنان مرتين على أندونيسيا وتحقيق كل من السعودية والأردن فوزاً واحداً وتلقي كل منهما خسارة واحدة، تصدّر منتخب الأرز الترتيب العام بـ4 نقاط، تليه المملكة العربية السعودية بـ3 نقاط، فالأردن (3 نقاط)، فأندونيسيا (نقطتان).

وبعد عودته من دبي الخميس الفائت، انخرط اللاعبون بمعسكر تدريبيّ داخليّ تحت اشراف المدرّب الوطني جاد الحاج على ملعب مجمّع نهاد نوفل في ذوق مكايل. ولقد غادرت البعثة اللبنانية الى العاصمة الأردنية عمّان الاثنين الفائت ليستأنف اللاعبون اللبنانيون تدريباتهم بانتظار مواجهة الأردن مساء الخميس. ويسعى كل من المنتخبين الى تحقيق الفوز في "موقعة عمّان" لتعزيز وضعه في الترتيب العام قبل خوض المباراة الثانية من "النافذة الثانية"، بانتظار "النافذة الثالثة" التي ستقام في شهر تموز المقبل، بحيث سيستضيف لبنان كل من الأردن والسعودية على أرض وطن الأرز في ختام مباريات الدور الأول. وبعد انتهاء مباراة الأردن ولبنان، سيغادر المنتخب اللبناني الى جدّة السعودية لخوض اللقاء ضد نظيره السعودي مساء الأحد المقبل.

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