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بطولة آسيا للرجال والسيدات بالتزلّج تُفتتح الأربعاء بحضور الياسيش وفاعليات رسمية ورياضية وعسكرية وبلدية

22
FEBRUARY
2022
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تُفتتح عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الأربعاء 23 شباط الجاري رسمياً بطولة آسيا الثلاثين للرجال والسيدات في التزلج الألبي التي ينظمها الاتحاد اللبناني للتزلج في 23 و24 و25 شباط الجاري في "المزار سكي ريزورت"(كفردبيان) برعاية وحضور رئيس الاتحاد الدولي للتزلج على الثلج يوهان الياسيش وفاعليات رسمية وعسكرية ورياضية محلية وقارية وبلدية ورجال الصحافة والاعلام وعائلة التزلج ورؤساء وممثلي وفود الدول ال11 المشاركة في الاستحقاق القاري الكبير الذي يقام لأول مرة على هذا المستوى في وطن الثلج لبنان.
 
تشارك في البطولة 11 دولة وهي: كوريا الجنوبية،كازاخستان،هونغ كونغ،النيبال،اوزبكستان،الهند،ايران ،قرغيستان،طاجكستان،تايلاندا ولبنان.
 
ترعى البطولة "اكس اكس أل اينرجي" و"المزار انتركونتننتال" و"المزار سكي ريزورت"  وبيرة "ألماسة"  والرعاية التأمينية لـ "كومرشال انشورنس" .
 
برنامج الافتتاح
 
وفي ما يلي برنامج الحفل الافتتاحي ابتداء من الساعة الثالثة :
 
-النشيد الوطني اللبناني
-كلمة عرّيفة الحفل نيكول واكيم .
- كلمة رئيس الاتحاد اللبناني فريدي كيروز
- كلمة رئيس الاتحاد الآسيوي يلقيها نائب رئيس الاتحاد الآسيوي يوسف شامل خليل الذي سيمثله في الافتتاح وفي البطولة. 
-كلمة رئيس الاتحاد الدولي راعي البطولة يوهان الياسيش.
 
ثم يقام عرض تزلج على المنحدرات ولوحات فنية مترافقة مع عرض موسيقي".
 
ويواصل الاتحاد اللبناني تحضيراته للبطولة ووصلت معظم الوفود على ان يكتمل عقد وصولها صباح الأربعاء.
 
هذا وسيصل رئيس الاتحاد الدولي الياسيش الى بيروت قبل ظهر الأربعاء وسيكون في استقباله رئيس الاتحاد اللبناني فريدي كيروز على رأس وفد من  الاتحاد على أن يزور  رأس الهرم الدولي الكبير مع كيروز ووفد الاتحاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا ورئيس مجلس  الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا الحكومي ثم يتوجّه الجميع الى فندق "المزار انتركونتننتال"  في كفردبيان حيث  سيقام حفل الافتتاح.
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