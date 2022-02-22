living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مورينو يواجه خطر الإيقاف

22
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ينتظر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما، اليوم الثلاثاء معرفة عواقب انفجار مواجهة فريقه أمام هيلاس فيرونا، السبت الماضي، بمنافسات الأسبوع 26 من الدوري الإيطالي.
 
وتعرض مورينيو للطرد في الدقيقة 90، بعدما احتج بشكل غير لائق على قرار حكم المباراة باحتساب 4 دقائق وقت بدل ضائع، حيث ركل البرتغالي الكرة بعيدا.
 
وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن القاضي الرياضي سيصدر قرارته اليوم، موضحة أن المدرب البرتغالي قد يتم إيقافه لأكثر من مباراتين.
 
ونوهت الصحيفة بأن هذا الطرد هو الثاني لمورينيو هذا الموسم، وهو ما قد يتسبب له في عقوبة أقسى، وبالتالي غيابه عن عدد أكبر من المباريات.
 
ويستعد روما لمواجهة نظيره سبيزيا، مساء الأحد المقبل، على ستاد ألبرتو بيكو، ضمن لقاءات الجولة 27 من الكالتشيو.
 
يذكر أن فريق الذئاب يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الكالتشيو، برصيد 41 نقطة بفارق 6 نقاط عن المربع الذهبي.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout