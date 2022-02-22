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بعد مغادرة باريس سان جرمان.. نيمار يحدد وجهته المستقبلية

22
FEBRUARY
2022
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يأمل نيمار في اللعب في صفوف الولايات المتحدة ذات يوم، أكثر مما يرغب في العودة إلى وطنه البرازيل.
 
ومدد المهاجم البالغ من العمر 30 عاما عقده مع باريس سان جرمان حتى 2025.
 
وقال نيمار لإذاعة "فينومينوس" في مقطع مصور: "لا أعرف ما إذا كنت سألعب في البرازيل مجددا. لدي رغبة كبيرة في اللعب في الولايات المتحدة، هذا ما أريده. على الأقل لموسم واحد. أما البرازيل.. لا أعرف. أحيانا أريد ذلك، وأحيانا لا أريده".
 
وأضاف نيمار مازحا أنه "يريد اللعب في الولايات المتحدة لأن البطولة سريعة، وبالتالي هناك 4 أشهر من الإجازات. وهذا هو ما يمكنك من اللعب (هناك) لسنوات كثيرة".
 
وردا على سؤال ما إذا كان يخطط للتقاعد، قال نيمار إنه يمزح مع أصدقائه بشأن التقاعد في سن 32 عاما.
 
وتابع: "سألعب حتى أنهك ذهنيا. إذا كان رأسي بخير وجسدي.. فسيتحمل جسدي عدة سنوات أخرى، لكن الرأس يحتاج أن يكون بخير. لكن ليس هناك سن معين".
 
واعتبر نيمار أيضا أن منتخب البرازيل "بعيد للغاية عن مشجعي البرازيل".
 
وقال: "لا أعرف لماذا، ومتى بدأ هذا، ولماذا حدث، لكنني أراه في مبارياتنا. الناس لا يتحدثون عنها، لا يعلمون متى نلعب. هذا سيء".
 
وذكر: "من الحزين العيش في جيل لا يكون للعب البرازيل فيه أهمية. عندما كنت طفلا، كانت مباريات البرازيل حدثا، وكنا نوقف أي شيء آخر من اجله".
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