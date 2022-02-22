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أسطورة ليفربول: سيشعرون بقيمة صلاح عندما يرحل

22
FEBRUARY
2022
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يعتقد داني ميرفي، أسطورة ليفربول، أن النجم المصري محمد صلاح، لا يلقى التقدير الذي يستحقه في آنفيلد، على الرغم من مستواه الرائع في الموسم الحالي مع ليفربول الإنجليزي.
 
وأشار داني ميرفي لاعب خط وسط ليفربول السابق إلى أنه يأمل تجديد عقد النجم البالغ 29 عاما.
 
وقال ميرفي في تصريحات مع شبكة talkSPORT: "لقد حطم العديد من الأرقام القياسية ويسجل باستمرار مثل تلك الأهداف الرائعة، ويقوم بعمل جيد لدرجة أنك تتوقع هذا نوعا ما، هذه أكبر إشادة يمكنني أن أقدمها له".
 
مضيفا: "محمد صلاح لا يزال غير مقدر بدرجة كافية، سيحصل على التقدير الكافي عندما يرحل".
 
وتابع: "لقد سجل الكثير من الأهداف، وحطم العديد من الأرقام القياسية، رغم أنه لا يلعب كمهاجم صريح".
 
وينتهي عقد صلاح في عام 2023، وعلى الرغم من المفاوضات الجارية، إلا أنه لم يضع توقيعه بعد على عقد جدد.
 
واستكمل: "آمل فقط أن يجدد عقده لأنني لا أرى تهاونا في جوعه ورغبته، بالنظر إلى الطريقة التي يلعب بها وسرعته وهروبه بعيدا بالكرة ورغبته في تسجيل الأهداف".
 
وأردف: "لا يبدو من اللاعبين الذين سينتقلون لدوري أقل تنافسية، من أجل الحصول على مزيد من الأموال".
 
وختم ميرفي تصريحاته: "تسمعه يتحدث ويقول إنه يريد أن يفعل هذا ويريد كسر ذلك، سننتظر ونرى لكن آمل أن نحتفظ به"
 
وسجل صلاح هدفه رقم 150 بقميص ليفربول، في شباك نورويتش سيتي، مساء السبت الماضي، ضمن الجولة 26 للبريميرليغ.
روسيا اليوم
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