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زميلة محمد صلاح وقعت في المحظور.. وسجلت "هاتريك حزين"

22
FEBRUARY
2022
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سجلت ميكايلا مور مدافعة نيوزيلندا 3 أهداف بطريق الخطأ في مرماها خلال الخسارة 5-صفر أمام منتخب أميركا في بطولة ودية لكرة القدم للسيدات، الأحد.
 
وحققت مور، مدافعة ليفربول الإنجليزي، الثلاثية أثناء محاولات فاشلة في التشتيت بقدمها اليمنى ورأسها وقدمها اليسرى لتستقر الكرة داخل شباك نيوزيلندا في الدقائق 5 و6 و36.
 
وخرجت اللاعبة (25 عاما) من الملعب قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول، وشاركت ريبيكا سكوت بدلا منها.
 
وقالت ييتكا كليمكوفا مدربة نيوزيلندا: "كل لاعبة تلعب وبغض النظر عن مستواها تخوض مباريات رائعة ومباريات أخرى صعبة، ومور عانت من يوم صعب".
 
وأضافت: "بكل تأكيد هي حزينة ومحبطة، لكنها شخصية رائعة ولاعبة مرتبطة بالفريق. نحن جميعا ندعمها في هذا الوقت الصعب في مسيرتها".
 
وسجلت أميركا أيضا بواسطة آشلي هاتش ومالوري بيو.
 
وستلعب أميركا ضد أيسلندا في الجولة الأخيرة من البطولة، الأربعاء، وستحتاج إلى الفوز للاحتفاظ باللقب، بينما سيكون التعادل كافيا لكي تحرز أيسلندا اللقب لأول مرة.
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