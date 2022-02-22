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والدة نجم مانشستر سيتي تتعرض للضرب في واقعة مروعة

22
FEBRUARY
2022
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تعرضت والدة نجم مانشستر سيتي، فيل فودين، للضرب، في واقعة غريبة، بعد ساعات من هزيمة فودين وفريقه مانشستر سيتي على يد توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وفي فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت والدة النجم الدولي الإنجليزي الشاب، وهي تتعرض للكمة قوية في الوجه، أثناء دفاعها عن ابنها من مشجعين اعتدوا عليه لفظيا.
 
وأظهرت لقطات مروعة والدة فودين وهي تتعرض للكمة قوية بعد أن دخلت في مشادة مع بعض الجماهير المجهولين الذين كانوا يستهدفون ابنها، أثناء تواجد اللاعب، البالغ 21 عاما، وأفراد عائلته في نزال للملاكمة بين اللاعبين أمير خان، وكيل بروك، مساء السبت، في إحدى حلبات الملاكمة بمدينة مانشستر.
 
وبعد أن أقدم عدد من الشبان بشتم فودين، همت والدة اللاعب بالدفاع عنه، وبدأت بالصراخ عليهم، قبل أن تقوم بدفع أحدهم، ليرد عليها بلكمة في الوجه.
 
خرج بعدها فودين من غرفة جانبية ابتعد فيها عن المشجعين، ليدافع عن والدته، لكنه لم يدخل في شجار بالأيدي مع المعتدين، قبل أن يتدخل شخص ويبعد الشبان باستخدام طفاية حريق.
 
من جهته، أصدر نادي مانشستر سيتي بيانا دان فيه بشدة الإساءة التي تعرض لها فيل فودين، وعائلته، وقال النادي إنه "على علم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعرض فيل فودين وعائلته للمضايقة والإساءة".
 
وأضاف: "نشعر بالصدمة والفزع إزاء طبيعة الإساءة والاعتداء الذي أعقب ذلك على أحد أفراد عائلة فيل".
 
وأكد: "سنستمر في منح فيل وعائلته، كل الدعم والمساعدة التي يحتاجون إليها".
 
وسقط مانشستر سيتي، متصدر البريميرليغ، أمام ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 3-2 على ملعب الاتحاد، مساء السبت، في قمة مواجهات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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