سلة: بعثة منتخب لبنان غادرت الى عمّان لمواجهة الأردن ضمن تصفيات كأس العالم

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غادرت صباح الاثنين بعثة منتخب لبنان للرجال بكرة السلة الى العاصمة الأردنية عمّان لخوض المباراة الأولى ضد الأردن ضمن "النافذة الثانية" من التصفيات الآسيوية لكأس العالم لعام 2023 عند الساعة السابعة بتوقيت بيروت من مساء الخميس 24 شباط الجاري.

وفي ما يلي اسماء افراد البعثة: عضو الاتحاد المحاسب هشام جرادي وعضو الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية غازي بستاني (اداريين)،ادي بو زخم(مدير المنتخب)،جاد الحاج(مدرباً)، الصربي ماركو فيليبوفيتش واحمد يموّت(مساعدين للمدرب) ،الدكتور الفرد خوري(طبيباً)،خليل نصار(معالجاً فيزيائياً)،متري حبيب(لياقة بدنية)،ايلي نصرالله(لوجيستياً)،علي حيدر،وائل عرقجي،جاد خليل،علي منصور ،جيمي سالم،امير سعود،سيرجيو درويش،كريم زينون،يوسف خياط،هايك غيوكجيان،جيرار حديديان وأتير ماجوك(لاعبين).

وبعد لقائه الأردن مساء الخميس المقبل، تغادر بعثة لبنان الى مدينة جدّة السعودية للقاء السعودية مساء الأحد المقبل الواقع فيه 27 شباط الجاري والذي يندرج في اطار المباراة الثانية من "النافذة الثانية " مع العلم ان لبنان يتصدّر مجموعته الثالثة بأربع نقاط فالسعودية( 3 نقاط) فالأردن(3) فأندونيسيا(2).