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تجارب للاعبي كرة القدم في جونيه الاثنين والثلاثاء

20
FEBRUARY
2022
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دعت  بلدية جونيه  وشركة "هيليوم"  رجال الصحافة والاعلام الى حضور وتغطية نشاطاً رياضياً  بكرة القدم تحت عنوان “Lebanon Super Draft” على الملعب الأخضر التابع لمجمّع فؤاد شهاب في جونيه وبالاشتراك مع وكالة   “Superior Squad Sports Management” ، احدى اهمّ وكالات لاعبي كرة القدم الناشئين في العالم.
وحدّد المنظمون توقيت الاختبارات كالآتي:
 
-الاثنين 21 شباط: من الساعة 15.30  حتى الساعة 21.30 (مواليد 2007 حتى 2012).
 
-الثلاثاء 22 شباط:من الساعة 15.30 حتى الساعة  21.30(مواليد 2001 حتى 2006). 
 
هذا الحدث يهدف الى اتاحة الفرصة امام لاعبي كرة القدم اللبنانيين الناشئين من مختلف المناطق اللبنانية ومجاناً  لتقييم مستواهم  من قبل كشّافة محترفين واعطاء الموهبة المميّزة فرصة مجّانية لخوض تجارب في احد الاندية الأوروبية البارزة.
 
وقد تسنح لهم فرصة اللعب في أحد أهم الاندية الأوروبية مع منح جامعية في الولايات المتحدة الأميركية .
 
هذه المبادرة تفتح الباب امام المواهب اللبنانية الصغيرة لصقل مواهبها في  الخارج وتشكّل خطوة أولى من خطّة بلدية جونيه لدعم الرياضة بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، في لبنان.
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