المرحلة الأولى من بطولة لبنان في السنوبورد: لقب الرجال لفراندو والسيدات لفخري

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نظم الإتحاد اللبناني للتزلج على الثلج المرحلة الأولى من بطولة لبنان في السنوبورد لجميع الفئات العمرية في اللقلوق .

وقد أقيمت السباقات بمشاركة لاعبين لبنانيين يمثلون الأندية الإتحادية.

وقد جاءت النتائج على الشكل التالي :

*فئة الرجال :

-المركز الأول: مايكل فراندو (نادي لبنان الرياضي - ميروبا)

-المركز الثاني: هيثم حبيقة (نادي لبنان الرياضي- ميروبا)

-المركز الثاني: نافذ طوق (لبنان-نادي ماونت سيدرز-بشري)

*فئة السيدات :

- المركز الأول: أوغيت فخري (نادي ماونت سيدرز -بشري)

- المركز الثاني: لو اندريا زياده(نادي حفرون- اهمج)

- المركز الثالث: الكسيا جبري(نادي حفرون-اهمج)

أشرف على السباق المندوب الدولي التركي نعيم اونور اوزكول وعضو الاتحاد ورئيسة اللجنة الفنية في الإتحاد اللبناني زينة دريان وعضو الاتحاد وليد ضاهر.

وفي نهاية المسابقة ،وزع مسؤولو الإتحاد ورؤساء الأندية والمدربون الكؤوس والميداليات على الفائزين والفائزات.