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اليكم جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم

19
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تقام مساء اليوم السبت، العديد من المباريات المرتقبة في الدوريات الأوروبية الكبرى وفي دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ونستعرض في هذا الرصد، مواعيد أبرز مباريات اليوم حسب توقيت السعودية:

دوري أبطال إفريقيا

بيترو أتلتيكو الأنغولي الوداد المغربي – الساعة 16:00.

المريخ السودان  ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي – الساعة 16:00.

ساغرادا إسبيرانسا الأنغولي الزمالك المصري – الساعة 17:00.

جوانينغ غالاكسي البوتسواني النجم الساحلي التونسي – الساعة 19:00.

شباب بلوزداد الجزائري الترجي التونسي – الساعة 22:00.

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد نيوكاسل يونايتد – الساعة 15:30.

أرسنال برينتفورد – الساعة 18:00.

 ليفربول نوريتش سيتي -الساعة 18:00.

كريستال بالاس تشيلسي – الساعة 18:00.

مانشستر سيتي توتنهام هوتسبير – الساعة 20:30.

الدوري الإسباني

أوساسونا أتلتيكو مدريد – الساعة 18:15.

ريال مدريد ديبورتيفو ألافيس – الساعة 23:00.

الدوري الإيطالي

روما هيلاس فيرونا – الساعة 20:00.

ساليرنيتانا ميلان – الساعة 22:45.

الدوري الفرنسي

لانس ليون – الساعة 19:00.

نانت باريس سان جيرمان – الساعة 23:00.

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