كرة السلة: مجموعة صعبة للبنان آسيوياً

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وقع لبنان في المجموعة الرابعة ضمن بطولة آسيا لكرة السلة 2022 المقرّرة في إندونيسيا خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 24 تموز/ يوليو المقبل. القرعة التي سُحبت يوم أمس الجمعة أوقعت «رجال الأرز» إلى جانب كل من الفلبين ونيوزيلاندا والهند. وضمّت المجموعة الأولى كلاً من الأردن والسعودية وأستراليا وإندونيسيا. أما المجموعة الثانية فضمّت تايوان والصين وكوريا الجنوبية والبحرين. وجاءت سوريا وإيران واليابان وكازاخستان في المجموعة الثالثة.

وكان لبنان قد فاز ببطولة العرب لكرة السلة يوم الأربعاء الفائت، بعد أن تجاوز المنتخب التونسي في المباراة النهائية. ويخوض المنتخب اللبناني يومَي الخميس والأحد المقبلين (24 و27 شباط الجاري) مواجهتين ضد الأردن والسعودية توالياً خارج أرضه، ضمن التصفيات المؤهّلة إلى نهائيات كأس العالم.