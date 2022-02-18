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ميزة جديدة من "تويتر"

18
FEBRUARY
2022
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أعلن القائمون على تطبيق "تويتر"، عن توفير ميزة جديدة للمستخدمين لحمايتهم من التعليقات المزعجة أو غير المرغوب بها.

وتبعاً للمعلومات المتوفرة فإن "مستخدمي التطبيق في بعض البلدان الناطقة باللغة الإنكليزية بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وإيرلندا ونيوزلندا وأستراليا ، ستتاح لهم ميزة Safety Mode التي ستوفر لهم حماية من التعليقات غير المرغوبة التي قد تظهر على تغريداتهم".

وطور المبرمجون في "تويتر" الخوارزميات الرقمية المتعلقة بهذه الميزة لتكون قادرة على التعرف على العبارات المسيئة أو غير المرغوب بها والتي يضعها البعض على تغريدات الآخرين، وتفعيل الحظر التلقائي المؤقت لمدة سبعة أيام حسابات هؤلاء الأشخاص، ليكونوا غير قادرين على الوصول لحساب الشخص الذي تتضرر من عباراته أو رؤية تغريداته أو متابعة نشاطه على التطبيق.

وستراعي الميزة آلية الحظر بتقييم مدى تفاعل الحسابات على "تويتر" فيما بينها، ففي حال نشر شخص ما تغريدة وتعرض لتعليقات غير مرغوب بها من حساب آخر يتابعه بشكل مستمر وفعال فلن يتم حظر حساب الشخص الذي قام بالتعليق إلّا إذا أراد المتضرر حظره بشكل يدوي عبر إعدادات التطبيق.

وكانت العديد من تطبيقات وشبكات التواصل الاجتماعي قد أطلقت سابقاً ميزات مشابهة لميزة "تويتر" الجديدة، وذلك بعض أن تلقت شكاوى من المستخدمين الذين عانوا من تعليقات الآخرين المسيئة على منشوراتهم.

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