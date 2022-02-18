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غوارديولا يشيد بالطيار "الرائع" بعد العودة من لشبونة

18
FEBRUARY
2022
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أثارت رحلة عودة مانشستر سيتي بالطائرة في منتصف الأسبوع من لشبونة وسط رياح شديدة قلق الجميع قبل أن يتم تحويل مسارها إلى ليفربول لكن المدرب بيب غوارديولا أشاد بالطيار يوم الجمعة لأنه حافظ على سلامة وهدوء الركاب.

وسارت مباراة سيتي في دوري أبطال أوروبا في البرتغال بسلاسة، لكن رحلة العودة من لشبونة تحولت إلى ليفربول بفعل الرياح الشديدة وهبطت بسلام.

وتغلب سيتي 5-صفر على سبورتنغ البرتغالي في ذهاب دور الستة عشر في لشبونة يوم الثلاثاء.

وقال غوارديولا للصحفيين: عندما شاهدت مقطع الفيديو كان الأمر مخيفا أكثر مما شعرنا. كانت هناك مطبات، كنا نحاول الهبوط وبعدها قام الطيار بتحويل المسار.

وتابع: قلنا لحظتها أن شيئا حدث لكن الطيار قام بعمل جيد للغاية. تحدث إلينا وكان هادئا للغاية. حاولنا مرة أخرى الهبوط في مانشستر، ثم هبطنا في ليفربول.

وأضاف: كان الطيار رائعا لأننا شعرنا بالقلق حقا ولكن بفضل الطريقة التي تحدث بها تحلى الجميع بالهدوء.

ويستضيف سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت منافسه توتنهام هوتسبير وتوقع غوارديولا مباراة صعبة أمام الفريق القادم من شمال لندن الذي تجرع ثلاث هزائم متتالية.

وقال غوارديولا: الخسارة أربع مرات متتالية ليس بالأمر السهل على الفرق الكبرى، لديهم الكثير من الأسلحة مثل سون والتي نعاني منها في كل مرة مع هاري كين ولوكاس مورا.

وأشاد غوارديولا أيضا بنظيره أنطونيو كونتي مدرب توتنهام قائلا إنه ترك بصمته في الدوري عندما فاز باللقب مع تشيلسي لكنه سيحتاج لبعض الوقت مع توتنهام.

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