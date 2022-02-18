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سُحبت الجمعة قرعة نهائيات بطولة الأمم الآسيوية للرجال بكرة السلة التي ستستضيفها العاصمة الأندونيسية جاكرتا بين 12 و24 تموز المقبل.

وأوقعت القرعة لبنان ضمن المجموعة الرابعة مع نيوزيلندا والفيليبين والهند.

وقسّمت المنتخبات ال16 الى 4 مجموعات كالآتي:

-المجموعة الأولى: السعودية،الأردن، أوستراليا(حاملة اللقب) واندونيسيا.

-المجموعة الثانية:الصين تايبه،الصين،كوريا الجنوبية والبحرين.

-المجموعة الثالثة:ايران،اليابان،كازاخستان وسوريا.

-المجموعة الرابعة:لبنان،نيوزيلندا،الفيليبين والهند.

وسبق للبنان أن تأهل الى نهائيات القارة الأكبر في العالم بفوزه في المباريات الست التي خاضها في التصفيات ضمن المجموعة الرابعة التي ضمّته مع العراق والهند والبحرينومن دون اي خسارة ومحققاً العلامة الكاملة(12 نقطة).