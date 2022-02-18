كرة سلة - تحت ال18 سنة: لقب الاناث لهوبس والذكور بين الكهرباء وهوبس المتن

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أحرز فريق هوبس للاناث لقب بطولة لبنان في كرة السلة لما دون ١٨ سنة والتي ينظمها بنجاح كبير الاتحاد اللبناني للعبة في سياق تنظيمه لسائر بطولات الفئات العمرية بفوزه على فريق انترانيك (سن الفيل) في المباراة النهائية التي جرت في مجمّع نهاد نوفل في ذوق مكايل بنتيجة( ٨٠ - ٥٩ ).

وقد حلّ في المركز الثالث فريق الرياضي(بيروت) بفوزه على تشامبس بنتيجة( ٥٩-٥٨) على الملعب عينه .

تقدّم الحضور المحامي شربل ميشال رزق وعضو الاتحاد رئيس لجنة الفئات العمرية باتريك لحود وعضو الاتحاد ايلي خليل ومسؤولي الأندية.

وفي الختام، سلّم المحامي رزق كأس المركز الأول الى قائدة فريق هوبس ووزّع اعضاء الاتحاد وكبار الحضور الميداليات على لاعبات الفرق الفائزة.

وتختتم السبت 19 الجاري بطولة لبنان للذكور(تحت ال18 سنة)

بالنهائي الذي سيجمع فريقي الكهرباء وهوبس (المتن) عند الساعة الخامسة عصراً على ملعب مجمّع نهاد نوفل على ان تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقي المطيلب والانطونية عند الساعة الثالثة والربع من بعد ظهر السبت على الملعب عينه.

يشار الى ان سبورتس مانيا(دبي) ترعى البطولة .