living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كرة سلة - تحت ال18 سنة: لقب الاناث لهوبس والذكور بين الكهرباء وهوبس المتن

18
FEBRUARY
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أحرز  فريق هوبس للاناث لقب بطولة لبنان في كرة السلة لما دون ١٨ سنة والتي ينظمها بنجاح كبير الاتحاد اللبناني للعبة في سياق تنظيمه لسائر بطولات الفئات العمرية  بفوزه على فريق انترانيك (سن الفيل) في المباراة النهائية التي جرت في  مجمّع نهاد نوفل في ذوق مكايل بنتيجة( ٨٠ - ٥٩ ).
وقد حلّ في المركز الثالث فريق الرياضي(بيروت) بفوزه على تشامبس بنتيجة( ٥٩-٥٨) على الملعب عينه .
 
تقدّم الحضور المحامي شربل ميشال رزق وعضو الاتحاد رئيس لجنة الفئات العمرية باتريك لحود وعضو الاتحاد  ايلي خليل ومسؤولي الأندية.
 
وفي الختام، سلّم المحامي رزق كأس المركز الأول الى قائدة فريق هوبس ووزّع اعضاء الاتحاد وكبار الحضور الميداليات على لاعبات الفرق الفائزة. 
 
وتختتم السبت 19 الجاري بطولة لبنان للذكور(تحت ال18 سنة)
 
بالنهائي الذي سيجمع فريقي  الكهرباء وهوبس (المتن) عند الساعة الخامسة عصراً على ملعب مجمّع نهاد نوفل على ان تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع   بين فريقي المطيلب والانطونية عند الساعة الثالثة والربع من بعد ظهر السبت على الملعب عينه.
 
يشار الى ان سبورتس مانيا(دبي) ترعى البطولة .
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout