مرشح جديد لتدريب مانشستر يونايتد

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ذكرت صحيفة "تيليغراف" البريطانية، أن اسما جديدا انضم إلى بورصة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد، اعتبارا من الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن مدرب برايتون، غراهام بوتر، انضم لقائمة المرشحين للإشراف على مانشستر يونايتد.

ويراقب الشياطين الحمر، غراهام بوتر، البالغ 46 عاما، والذي يقدم مستويات مميزة مع برايتون.

وكان ماوريسيو بوكيتينو وإريك تن هاج، أبرز المرشحين لتدريب "الشياطين الحمرط، خلفا للمدرب المؤقت رالف رانجنيك. لكن تيليغراف أشارت إلى قيام مسؤولي النادي الإنجليزي بإضافة اسم بوتر في القائمة، بعد إعجابهم بأداء فريقه أمام المان يونايتد مساء الثلاثاء الماضي.

وسيطر برايتون على الشوط الأول، متفوقا على يونايتد، وكان قاب قريبا من التسجيل، قبل تمكن مانشستر من تسجيل هدفين، إلى جانب طرد المدافع لويس دانك.

وارتبط اسم غراهام بوتر بتدريب توتنهام بعد إقالة جوزيه مورينيو ونونو إسبيريتو سانتو، قبل قدوم أنطونيو كونتي.