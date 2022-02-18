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كيليان مبابي يتلقى أغلى عقد في تاريخ كرة القدم

18
FEBRUARY
2022
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قدم نادي باريس سان جرمان عرضا ضخما لنجمه كيليان مبابي، من شأنه أن يجعل اللاعب الفرنسي الدولي الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم.
 
ووفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن إدارة نادي باريس سان جرمان عرضت على مبابي البقاء مع النادي الفرنسي وتجديد عقده مقابل زيادة كبيرة في راتبه تقارب 600 ألف يورو ليتقاضى أجرا أسبوعيا يصل إلى 1.2 مليون يورو.
 
وأكدت الصحيفة أن اللاعب يدرس العرض المقدم له، والذي من شأنه أن يجعله يحصل على أعلى راتب في تاريخ كرة القدم.
 
وينتهي عقد مبابي مع سان جرمان في الصيف المقبل، ويرفض المهاجم الفرنسي حتى الآن كل عروض التجديد مع الفريق الباريسي.
 
وتزعم العديد من التقارير، أن مبابي (23 عاما) حسم موقفه وسينتقل إلى صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل عبر صفقة مجانية، بعد أن فشل الفريق الملكي في التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي بسبب تعنت إدارة الفريق الباريسي.
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