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"ماركا": الخليفي تواجد في غرفة الحكام بين شوطي مباراة سان جيرمان والريال

17
FEBRUARY
2022
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اقتحام رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، غرفة ملابس طاقم التحكيم في مباراة فريقه أمام ريال مدريد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
 
وخرج سان جيرمان فائزا من المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي، بهدف دون رد حمل توقيع المهاجم كيليان مبابي، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن تصرف الخليفي بين شوطي اللقاء أثار جدلا واسعا.
 
ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن الخليفي، والمدير الرياضي للفريق الباريسي، ليوناردو، اقتحما غرفة ملابس طاقم التحكيم بين شوطي مباراة ريال مدريد للحديث مع الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو.
 
وأضاف التقرير، أن الخليفي وليوناردو لم يتفقا مع الحكم أورساتو في بعض القرارات التي اتخذها ضد سان جيرمان في الشوط الأول.
 
وأوضح التقرير، أن الخليفي ظل صامتا في خلفية المشهد ولم يتحدث، بينما اقترب ليوناردو من الحكم وقال له إن لعبة ماركو فيراتي لا تستحق بطاقة صفراء.
 
وقالت "ماركا"، إن هذا التصرف لم يعجب مسؤولي ريال مدريد الذين نقلوه إلى الإعلام، بسبب وجود بعض التوتر بين الناديين.
 
وذكرت أن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كان أورساتو سجل تلك الواقعة في تقرير المباراة أم لا، وما العقوبة التي قد تنتج عنها.
 
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، في التاسع من مارس القادم على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد.
روسيا اليوم
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