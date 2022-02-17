3 من 10.. نقد لاذع لميسي بعد أدائه أمام ريال مدريد

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قدم لاعبو باريس سان جرمان أداء خارقا، خلال لقائهم ليلة الثلاثاء أمام ريال مدريد الإسباني، إلا لاعبا واحدا، وهو الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي قدم أداء "حزينا" وفقا للصحافة الفرنسية.

وانتصر باريس سان جرمان الفرنسي على ضيفه ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 1-0، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

وأنقذ نجم الفريق كيليان مبابي سان جرمان من فخ التعادل، وسجل هدفا "قاتلا" في الدقيقة 94، بعد أن أضاع ليونيل ميسي ركلة جزاء في الشوط الثاني.

ميسي "تائه"

وبينما قدم لاعبو سان جرمان مباراة كبيرة، وعلى رأسهم الفرنسي كيليان مبابي والمغربي أشرف حكيمي والإيطالي ماركو فيراتي والبرتغالي دانيلو بيريرا، ظهر ميسي بأداء باهت جدا، دفع للانتقادات.

وأعطت صحيفة "ليكيب" الفرنسية درجة تقييم 3 من 10 لميسي، وهي أسوأ درجة تقييم لأي لاعب في سان جرمان.

وفي تحليل الصحيفة الرائدة لأداء ميسي كتبت بشكل لاذع: "هناك شيء محزن في رؤية ميسي بهذا الحال".

وأشارت "ليكيب" إلى أن ميسي عانى من الجانب البدني، خاصة في المواجهات الفردية، كما أن "تسديداته ارتطمت بالمدافعين، قبل أن يضيع ركلة الجزاء. هذه النسخة من ميسي مقلقة جدا".

واعتبر النقاد أن ما قدمه البرازيلي نيمار، بمشاركته في 17 دقيقة فقط، كان أفضل بوضوح من مشاركة ميسي في اللقاء كاملا.

وأظهر نيمار لمحات مهارية، كما قدم التمريرة الحاسمة لمبابي والتي جاء منها الهدف، بطريقة ذكية.