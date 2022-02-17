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بعد الانتصار الكبير.. طائرة مان سيتي تضطر للهبوط في ليفربول

17
FEBRUARY
2022
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سارت مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في البرتغال بسلاسة، لكن رحلة العودة من لشبونة تحولت إلى ليفربول بفعل الرياح الشديدة.
 
وتألق مانشستر سيتي وسحق مضيفه سبورتنغ لشبونة 5-صفر، بفضل ثنائية برناردو سيلفا، ليضمن فريق المدرب بيب غوارديولا تقريبا التأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء.
 
 ولم يكن هناك وسيلة لإيقاف بطل إنجلترا، حيث اكتسح تماما منافسه في استاد جوزيه ألفالادي، وانتهت المباراة عمليا مع الوصول للاستراحة.
 
ولكن الأمور كانت أقل سلاسة بعد المباراة، عندما اضطرت الطائرة التي أقلت الفريق إلى مانشستر، لتغيير مسارها، والهبوط إلى المدينة المجاورة، ليفربول، بسبب الرياح الشديدة.
 
وقال سيتي في بيان: "يمكننا أن نؤكد أن الطائرة التي نقلت الفريق الأول إلى الديار من لشبونة هبطت بسلام في ليفربول بعد أن أدت الرياح القوية إلى تحويل مسارها من مانشستر".
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