دوري أبطال أوروبا: كومان ينقذ بايرن من خسارة مفاجئة

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أنقذ الفرنسي كينغسلي كومان فريقه بايرن ميونيخ الألماني من خسارة مفاجئة أمام مضيفه ريد بول سالسبورغ النمساوي، بإدراكه هدف التعادل 1-1 في الأنفاس الأخيرة، الأربعاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح جونيور أدامو التسجيل لسالسبورغ (21)، فيما أحرز كومان هدف التعادل لبايرن (90).

ودخل بايرن ميونيخ حامل لقب 2020، إلى مباراته ضد سالسبورغ مرشحاً لوضع قدم في ربع النهائي، لكنه اصطدم بفريق مقاتل حتى الأنفاس الأخيرة.

وبهذا التعادل، واصل بايرن سلسلة من 22 مباراة من دون هزيمة خارج أرضه في دوري الأبطال، إذ تعود آخر خسارة له إلى دور المجموعات ضد باريس سان جرمان الفرنسي في سبتمبر 2017، وهي أطول سلسلة في تاريخ البطولة.

وكاد الفريق البافاري أن يتلقى صفعة ثانية تذكره أن كل مباراة لها حساباتها، بعدما مني بهزيمة مدوية غير متوقعة أمام مضيفه بوخوم المتواضع في الدوري المحلي 2-4 الأسبوع الماضي.

وكان بايرن أنهى دور المجموعات بستة انتصارات، بينها اثنان على حساب برشلونة الإسباني، ليكرر ما فعله أيضاً في موسم 2019-2020 عندما مضى وحقق اللقب في النهائي على حساب سان جرمان.

أما ريد بول سالسبورغ، فكان مفاجأة الدور الأول، ونجح في بلوغ الأدوار الإقصائية من البطولة القارية الأهم للمرة الأولى في تاريخه، عندما حل ثانياً في مجموعته خلف ليل الفرنسي وأمام إشبيلية الإسباني.

وسبق للفريقين أن التقيا في دور المجموعات من الموسم الماضي وخرج الفريق البافاري منتصراً في المباراتين (6-2 و3-1).