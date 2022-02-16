تزلج: السباق الأول للصيصان الأحد

A + A -

ينظم الإتحاد اللبناني للتزلج على الثلج سباقه الأول لفئة الصيصان(ذكور واناث) نهار الاحد المقبل الواقع فيه 20 شباط الجاري في فقرا.

على الأندية التي تود تسجيل لاعبيها إرسال الأسماء والأعمار الى الإتحاد قبل الساعة الثانية عشرة من ظهر الجمعة 18 شباط الجاري.

والسباق مخصص للفئتين العمريتين التاليتين:

• الفئة الأولى: مواليد 2010-2011

• الفئة الثانية : مواليد سنة 2012-2013

وفي ما يلي نظام السباق:

- المشاركة مفتوحة لكل ناد وغير محددة بعدد.

- ستجري عملية سحب القرعة حسب الأسماء المرسلة من النادي وفق الترتيب المرسل.

- السباق هو تعرج طويل.

-عقد اجتماع لرؤساء الفرق السبت 19 شباط الجاري في فندق" فقرا" عند الساعة السادسة بعد الظهر.

- على كل نادٍ تفويض شخص واحد لتمثيله في الاجتماع وأثناء السباق. وله الحق وحده بتقديم الاعتراض ومناقشة مسؤولي السباق.

- يمكن التسجيل عبر إرسال بريد الكتروني إلى الإتحاد اللبناني.