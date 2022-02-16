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كأس العالم كل سنتين.. ماذا كشف استفتاء اللاعبين المحترفين؟

16
FEBRUARY
2022
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كشف استفتاء أجرته نقابة اللاعبين المحترفين (فيفبرو)، أن أغلب لاعبي كرة القدم المحترفين يعارضون فكرة إقامة كأس العالم كل سنتين، المقترحة من الاتحاد الدولي (فيفا)، إذ أيدت نسبة 75 بالمئة الإبقاء على النظام الحالي كل 4 سنوات.
 
وأجرت "فيفبرو" الاستطلاع مع أكثر من ألف لاعب كرة قدم محترف حول العالم، حيال رغباتهم بشأن مستقبل الروزنامة الدولية، التي يود الاتحاد الدولي تغييرها من أجل تنظيم كأس العالم كل عامين.
 
ووفقا للاستطلاع، فإن 77 بالمئة من اللاعبين الأوروبيين والآسيويين يفضلون إقامة كأس العالم كل 4 سنوات، وما نسبته 63 بالمئة في القارة الأميركية.
 
أما بالنسبة للأفارقة، فإن 49 بالمئة منهم يرغب في الحفاظ على النظام الحالي، بينما ينقسم الآخرون بين إقامة المونديال كل سنتين أو كل 3 سنوات.
 
وقالت النقابة إن "هناك طلبا في الأسواق الصغيرة والمتوسطة لتطوير وتقوية المنافسات الدولية"، مضيفة أنها ترغب في "تشجيع الاستثمار في المسابقات الإقليمية"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
 
ولدى سؤالهم عن بطولاتهم المفضلة، اختار 81 بالمئة من اللاعبين حول العالم الدوريات المحلية أو كأس العالم "في نظامها الحالي الذي يقام كل 4 سنوات".
 
وقال أمين عام "فيفبرو" يوناس باير هوفمان: "21 بالمئة فقط من اللاعبين يرون أن أصواتهم مسموعة وأن رفاهيتهم تحظى بالاهتمام الكافي من قبل الاتحاد الدولي".
 
يذكر أن رئيس الفيفا السويسري جاني إنفانتينو، يدافع عن اقتراح إقامة المونديال كل سنتين، ويواجه معارضة من اتحادي أوروبا وأميركا الجنوبية والأندية الكبرى، لكنه يحظى بدعم الاتحاد الإفريقي.
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