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بعد ليلة الخماسية.. غوارديولا يكيل المديح لـ"المثالي"

16
FEBRUARY
2022
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قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن برناردو سيلفا هو "اللاعب المثالي" بعدما سجل لاعب الوسط البرتغالي هدفين في الفوز 5-صفر على سبورتنغ لشبونة في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء.
 
وسيطر مانشستر سيتي على المباراة من البداية حتى النهاية في العاصمة البرتغالية، ليضمن تقريبا الوصول إلى دور الثمانية، حيث أن الفوز بفارق 5 أهداف يعادل أكبر انتصار في مباراة إقصائية بدوري الأبطال.
 
وسجل سيلفا هدفين في مباراة واحدة بدوري الأبطال لأول مرة، كما أنه هز الشباك في المسابقة لأول مرة منذ عام واحد بعدما ظهر بشكل رائع وما زاد من سعادته أنه كان يلعب في أكاديمية بنفيكا غريم سبورتنغ.
 
وقال غوارديولا: "أنا دائما أقول له 'إنك اللاعب المثالي'. عندما يستحوذ على الكرة يكون أكثر من استثنائي، لكني أقول له دائما عليك اللعب والفوز بالمباريات، وأنت تملك الإمكانات لتفعل ذلك. إنه يملك الأسلوب الفني وكل شيء".
 
وأضاف: "هذه المدينة التي نشأ فيها، وهو يحب العودة إلى هنا. بكل تأكيد هو لاعب سابق في بنفيكا، لذا هذه ليلة استثنائية له".
 
ويستمر تطور أداء سيتي منذ الخسارة أمام تشلسي في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، ويبحث الفريق بجدية عن اللقب الذي ينقص غوارديولا منذ تدريب سيتي في 2016.
 
لكن رغم قيادة سيتي لأكبر انتصار في تاريخه خارج أرضه بمباراة إقصائية في المسابقة، لم يشعر المدرب الإسباني بالرضا التام.
 
وقال غوارديولا: "دافعنا بشكل رائع وحققنا نتيجة مميزة. علينا مهمة تتمثل في مراجعة الأداء أيضا، حتى لو كانت النتيجة مذهلة".
 
وأضاف: "كان يمكن للأداء أن يكون أفضل. الفارق بين الفريقين لا يستحق أن يجعل النتيجة 5-صفر، لكننا كنا حاسمين جدا".
 
وتابع مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق: "إذا وصلنا إلى دور الثمانية، من يعرف ما سيحدث. في الموسم الماضي قضينا موسما رائعا في دوري الأبطال ثم خسرنا النهائي، وتم اعتبار أننا فشلنا. لن أختبئ خلف الفوز 5-صفر، فلا يزال الطريق طويلا أمامنا".
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