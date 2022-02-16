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كلوب متحفز قبل مواجهة إنتر.. و"تصريح مثير" بشأن صلاح وماني

16
FEBRUARY
2022
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قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، الثلاثاء، إن وجود تشكيلته في كامل جاهزيتها "وضع جيد" قبل مواجهة إنتر ميلانو في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
 
ولا يوجد مصابون في تشكيلة كلوب بعد تعافي القائد غوردان هندرسون، بينما شارك المهاجمان محمد صلاح وساديو ماني في التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ عودتهما من كأس الأمم الإفريقية خلال انتصار ليفربول على بيرنلي، الأحد.
 
وأبلغ كلوب الصحفيين "إنه وضع جيد ويساعد في أن يكون لدينا خيارات وحلول لمشاكل مختلفة. نحتاج إلى لاعبين في كامل لياقتهم لهذه المباراة، ولكن الأهم من ذلك هو أنه يمكننا التغيير 5 مرات في المباراة.
 
وأوضح: " هندرسون بخير. لقد تعرض لكدمة في ركبته، واليوم كان اليوم الثاني بعد التعافي بالنسبة له وللعديد من اللاعبين، لذلك لم تكن أطول حصة تدريبية. لا توجد مشاكل بالفعل".
 
وأضاف المدرب الألماني: "مو وساديو لا يشربان الكحول على الإطلاق وكلاهما قوة من قوى الطبيعة، لذلك يتعافيان بسرعة كبيرة. لست مندهشا من عودتهما للعب بالفعل".
 
وحصد إنتر منافس ليفربول، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي، نقطة واحدة من آخر مباراتين له في الدوري، لكن كلوب أكد أن بطل إيطاليا سيكون خصما صعبا على فريقه.
 
وقال كلوب إنه "فريق رفيع المستوى مع مدرب ممتاز. ربما يكون أفضل فريق مرة أخرى في إيطاليا هذا الموسم. تلقوا عدة أهداف فيالدوري في الفترة الأخيرة، لكنهم أقوياء للغاية.
 
وتابع: "إنتر فريق منظم ومتمرس بصورة جيدة جدا، ولديه أيضا إبداع على أرض الملعب وجودة فردية جيدة. نحن بحاجة إلى تقديم أداء ممتاز حتى نحظى بفرصة".
 
وفشل ليفربول، بطل أوروبا في 2019، في الفوز بأي لقب الموسم الماضي، لكنه ما زال في المنافسة للفوز بأربع بطولات في الموسم الحالي.
 
وقال الظهير ترينت ألكسندر-أرنولد إن غياب الألقاب عن ليفربول في الآونة الأخيرة لم يتسبب في خيبة أمل بالفريق، لكنه شدد على أهمية وضع توقعات عالية.
 
وقال ألكسندر-أرنولد: "لا نشعر بخيبة أمل لأننا لم نفز بما يكفي من الألقاب، لأن الألقاب التي فزنا بها هي أكبر وأفضل ما يمكن الحصول عليه.
 
وتابع: "انظروا إلى فريق مانشستر سيتي المذهل، لم يتمكن من الفوز بدوري أبطال أوروبا. فاز بلقبين في الدوري الممتاز، لكننا فزنا بالبطولتين في السنوات القليلة الماضية".
 
وأضاف: "لكن نعم هناك توقعات الآن بالنسبة لنا كفريق للفوز بالألقاب. لقب واحد في الموسم هو الحد الأدنى. إذا لم نتوقع ذلك من أنفسنا، فهذه خيبة أمل. لسنا في مرحلة الآن حيث نسعد بمجرد الوصول إلى المباريات النهائية".
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