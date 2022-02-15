إريكسن يحتفل بعيد ميلاده الثلاثين باستئناف اللعب

A + A -

احتفل لاعب كرة القدم الدنماركي كريستيان إريكسن، بعيد ميلاده الثلاثين، أمس الاثنين، بالمشاركة في أول مباراة له منذ إصابته بأزمة قلبية في بطولة كأس أمم أوروبا الصيف الماضي.

وظهر صانع الألعاب في مباراة ودية لفريقه الجديد برينتفورد، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز والذي وقع معه الشهر الماضي لاستئناف مسيرته الكروية.

وشارك إريكسن في مباراة برينتفورد ضد ساوثيند لمدة 60 دقيقة وصنع هدفا خلال اللقاء.

وكان آخر ظهور لإريكسن في ملاعب كرة القدم، في مباراة منتخب بلاده الدنمارك أمام فنلندا ضمن بطولة أوروبا في 12 يونيو الماضي، عندما قال إنه "رحل عن هذا العالم لمدة خمس دقائق" بعد سقوطه أرضا مغشيا عليه إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وفي أعقاب تثبيت جهاز تنظيم ضربات القلب ومزيل الرجفان للاعب بعد يومين من الحادث، كان لابد أن يفسخ تعاقده مع إنتر ميلان في ديسمبر الماضي، نظرا لأن القواعد في إيطاليا تمنع الرياضيين المزودين بالجهاز من المنافسة.

واجتاز إريكسن الشهر الماضي الفحوص الطبية المطلوبة بنجاح في برينتفورد، وتم السماح له باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بجهاز تنظيم ضربات القلب.