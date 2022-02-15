رونالدو يكشف عن أكثر ما يغضبه في مانشستر.. ومورينيو يرد

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أشارت تقارير رياضية إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غير سعيد في ناديه الحالي مانشستر يونايتد، كاشفة عن سبب ذلك الشعور لدى اللاعب المنتقل من يوفنتوس للدوري الإنجليزي.

وقال رونالدو في مقابلة مع "سكاي سبورتس"، إن اللاعبين الأصغر سنا في مانشستر يونايتد يرفضون أحيانا تلقي نصائحه، ويفسرون تعليقاته على أنها انتقادات.

وأضاف: "اللاعبون الناضجون، الأكبر سنا، يمكنهم دائما مساعدة اللاعبين الشباب الأصغر سنا".

وتابع: "مرّ اللاعبون المخضرمون بتجارب عديدة، لذا فعندما يوجهون للأصغر سنا أي نصائح، فإنها ستكون نابعة من خبرة طويلة ومواقف حقيقية".

ونصح النجم البرتغالي اللاعبين الشباب إلى الإيمان بقدراتهم، والسعي بكل قوة نحو التميز، وتقبل النصائح من غيرهم، حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وردا على تصريحات رونالدو، قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إن "الدون" لم يكن يتقبل في أحيان كثيرة نصائح اللاعبين الأكبر سنا، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأوضح مورينيو: "مشكلتي الرئيسية مع رونالدو كانت عدم تقبله الانتقاد من المدرب عندما يعلّق على جوانب تكتيكية من أجل الارتقاء بأداء الفريق ككل".

واسترسل قائلا: "لم يكن رونالدو يتقبل ذلك، وكان يحاول دائما إظهار نفسه كما لو أنه يعرف كل شيء، وبأن توجيهات المدرب لن تساعده على التطور".