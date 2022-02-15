تجارب للاعبي كرة القدم لبلدية جونيه بالتعاون مع "هيليوم"

A + A -

تنظّم بلدية جونيه ،بالتعاون مع شركة "هيليوم" "HELIUM" وبالاشتراك مع وكالة “Superior Squad Sports Management” ، احدى اهمّ وكالات لاعبي كرة القدم الناشئين في العالم، نشاطاً رياضياً تحت عنوان “Lebanon Super Draft” على الملعب الأخضر التابع لمجمّع فؤاد شهاب في جونيه.

هذا الحدث يهدف الى اتاحة الفرصة امام لاعبي كرة القدم اللبنانيين الناشئين من مختلف المناطق اللبنانية ومجاناً لتقييم مستواهم من قبل كشّافة محترفين واعطاء الموهبة المميّزة فرصة مجّانية لخوض تجارب في احد الاندية الأوروبية البارزة.

وقد تسنح لهم فرصة اللعب في أحد أهم الاندية الأوروبية مع منح جامعية في الولايات المتحدة الأميركية .

وحدّد المنظمون توقيت الاختبارات كالآتي:

-الاثنين 21 شباط: من الساعة 15.30 حتى الساعة 21.30 (مواليد 2007 حتى 2012).

-الثلاثاء 22 شباط:من الساعة 15.30 حتى الساعة 21.30(مواليد 2001 حتى 2006).

للراغبين بالمشاركة المجانية في هذا الاختبار الهام تعبئة الاستمارة "اون لاين" على الموقع التالي:

www.heliumsports.net

وحدّدت آخر مهلة للتسجيل عند الساعة الحادية عشرة بتوقيت بيروت من مساء الجمعة 18 شباط الجاري.

هذه المبادرة تفتح الباب امام المواهب اللبنانية الصغيرة لصقل مواهبها في الخارج وتشكّل خطوة أولى من خطّة بلدية جونيه لدعم الرياضة بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، في لبنان.

ودعا المنظمون رجال الصحافة والاعلام الى تغطية هذا الحدث الرياضي الهام الذي يقام على مدى يومين.