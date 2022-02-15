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لأول مرة بالتاريخ.. 10 آلاف تذكرة مجانية لنهائي أبطال أوروبا

15
FEBRUARY
2022
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أعلن ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، الإثنين، إنه سيقدم 30 ألف تذكرة مجانية لجماهير الفرق التي ستبلغ نهائي البطولات القارية هذا الموسم، من بينها 10 آلاف لنهائي دوري أبطال أوروبا، عرفانا لدعمها خلال جائحة فيروس كورونا.
 
ولأول مرة في تاريخ المسابقة، سيمنح كل فريق يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا 5 آلاف تذكرة، فيما سيكون مجموع التذاكر المجانية لنهائي الدوري الأوروبي 8 آلاف تذكرة.
 
وتحصل الأندية التي ستبلغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا للسيدات، على 12 ألف تذكرة بالتساوي.
 
وأشار اليويفا إلى أن الأندية يمكنها استخدام التذاكر للتعبير عن تقديرها للجماهير، لكن يُحظر تقديمها للرعاة أو الشركاء أو مسؤولي النادي.
 
وقال تشيفرين: "الجماهير هي شريان كرة القدم، ورأينا أنه من الرائع أن نقدر الظروف التي عانت منها على مدار آخر عامين وكيف دعمت أنديتها رغم كل شيء".
 
ووفقا لدراسة نشرها اليويفا الشهر الجاري، أثرت الجائحة على الأندية الأوروبية، حيث خسرت 7 مليارات يورو على مدار آخر موسمين بسبب إقامة المباريات من دون جماهير، وانخفاض إيرادات الانتقالات.
 
ومن جهة أخرى، سيتم أيضا تثبيت تكلفة أرخص تذكرتين لنهائي دوري أبطال أوروبا للرجال لمدة 3 مواسم على الأقل، مع بقاء الفئة الرابعة عند 70 يورو والفئة الثالثة بسعر 180 يورو.
 
واطلعت وكالة "أسوشيتد برس" على وثائق تظهر أن أغلى التذاكر سترتفع من 600 يورو في الموسم الماضي في النهائي الذي أقيم في بورتو إلى 690 يورو، بينما ستقفز أسعار الفئة الثانية من 450 يورو إلى 490 يورو.
  
ورحبت رابطة مشجعي كرة القدم الأوروبية باعتراف "يويفا" بأهمية الجماهير من خلال التذاكر المجانية واستراتيجية التسعير.
 
وقالت الرابطة في بيان: "المشجعون ليس لديهم أموال غير محدودة لإنفاقها على كرة القدم. لذلك يسعدنا اعتراف يويفا، من خلال هذه البادرة الإيجابية، بحقيقة أن التضخم المستمر في أسعار التذاكر يبعد المزيد والمزيد من المشجعين عن حضور المباريات".
 
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤكد اليويفا جميع الأسعار في مارس المقبل.
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