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المحكمة الرياضية تسمح للنجمة الروسية فالييفا بمواصلة مشاركتها في أولمبياد بكين

14
FEBRUARY
2022
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لم تستجب المحكمة الرياضية لاستئناف الاتحاد الدولي للتزلج والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات واللجنة الأولمبية الدولية، وسمحت للبطلة كاميلا فالييفا بمواصلة مشاركتها في أولمبياد بكين.
 
وأكدت المحكمة الرياضية رفع الإيقاف المؤقت عن الرياضية المتزحلقة على الجليد والبالغة 15 عاما، معتبرة أن حرمانها من المشاركة في المنافسات الفردية في أولمبياد بكين الشتوي بعد خضوعها لاختبار منشطات جاءت نتيجته إيجابية في 25 ديسمبر الماضي، من شأنه أن يسبب لها ضررا "لا يمكن إصلاحه" وذلك قبل التأكد من حيثيات القضية.
 
وخطفت فالييفا البالغة 15 عاما الأنظار الاثنين الماضي في منافسات الفرق عند أدائها لجملتها الحركية في البرنامج الاختياري للتزحلق الفني على الجليد، حيث نفذت بنجاح ولأول مرة في تاريخ الأولمبياد، قفزة مع أربع دورات في الهواء.
 
وبأدائها الرائع أحرزت فالييفا المركز الأول في البرنامج الاختياري برصيد 178.92 نقطة، لتقود الفريق الروسي لحصد "الميدالية الذهبية" برصيد 74 نقطة.
 
وبعد إنجازها التاريخي، أعلنت وكالة الاختبارات الدولية (ITA) العثور على عقار "تريميتازيدين" المحظور في عينة واحدة لفالييفا أخذتها وكالة مكافحة المنشطات الروسية "روسادا" في 25 ديسمبر 2021.
 
وبسبب الاختبار الإيجابي الذي تم الكشف عنه، تم تأجيل حفل تكريم أصحاب الميداليات في بطولة الفرق في التزلج على الجليد في أولمبياد بكين.
 
وكانت وكالة مكافحة المنشطات الروسية، قررت إيقاف فالييفا، بشكل مؤقت في 8 فبراير الماضي.
 
وطعنت فالييفا بقرار إيقافها مؤقتا أمام اللجنة التأديبية  لـ"روسادا" يوم 9 فبراير 2022، وعقدت جلسة استماع في نفس اليوم، وقررت الوكالة إلغاء عقوبة الإيقاف المؤقت للرياضية، مما سمح لها بمواصلة المشاركة في الألعاب الأولمبية "بكين 2022".
 
ولكن قرار رفع الإيقاف المؤقت لم يمر مرور الكرام، حيث استأنف القرار لدى محكمة التحكيم الرياضية كل من الاتحاد الدولي للتزلج والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) واللجنة الأولمبية الدولية.
 
وأنهت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الاثنين، الجدل بشأن مصير فالييفا، بسماحها للمتزلجة الروسية بالمشاركة في المنافسات الفردية في الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في بكين. 
 
ومن المقرر أن تبدأ فالييفا مسابقة فردي السيدات في التزحلق الفني على الجليد غدا الثلاثاء بالبرنامج القصير قبل أن تدخل منافسات البرنامج الاختياري بعدها بيومين.
روسيا اليوم
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