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تشافي يعلق على تعادل برشلونة مع إسبانيول في ديربي كتالونيا

14
FEBRUARY
2022
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أعرب المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، عن رضاه بتعادل فريقه الإيجابي 2-2 مع جاره وغريمه إسبانيول، أمس الأحد، في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.
 
وسجل ثنائية برشلونة، بيدري ولوك دي يونغ في الدقيقتين 2 و"90+6"، بينما أحرز سيرجي داردير وراؤول دي توماس، هدفي إسبانيول في الدقيقتين 40 و64.
 
وقال تشافي بعد المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "النقطة إيجابية، ومررنا بلحظات جيدة في كلا الشوطين، والخصم صنع القليل من الفرص في الهجوم لكنه كان أكثر فاعلية ودفعنا ثمن ذلك وكان من الممكن أن نخسر في النهاية".
 
وأضاف: "ما زلنا في الصراع وفي مراكز دوري الأبطال، ويجب أن نواصل القتال".
 
وتابع: "علينا أن ننتقد أنفسنا، ولا يجب أن نستقبل مثل هذه الأهداف، وكنا جيدين في الهجوم، لكن علينا أن نتحسن ونكون أكثر فعالية".
 
وعن الورقة التي أرسل فيها التعليمات للاعبين، قال تشافي: "لقد غيرنا طريقة اللعب، ومع ضوضاء الجماهير لم أتمكن من التحدث معهم، لذلك لجأت للورقة".
 
واستكمل: "إصابة أراوخو كانت مزعجة لنا، ونفس الشيء مع طرد جيرارد بيكيه، فكلاهما خسارة لنا، وسنلعب مع الموجودين".
 
وبهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، كما رفع إسبانيول رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ13.
روسيا اليوم
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