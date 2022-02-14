المحامي شربل ميشال رزق أميناً عاماً لاتحاد غرب آسيا بكرة السلة

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انتُخب امين عام الاتحاد اللبناني لكرة السلة المحامي شربل ميشال رزق اميناً عاماً بالتكليف لاتحاد غرب آسيا مع العلم انه يشغل منصب العضوية في المكتب التنفيذي للاتحاد الاقليمي في الانتخابات التي جرت منذ نحو ثلاث سنوات.

وبعد قرار المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا بانتخاب رزق، وجّه امين عام الاتحاد الاقليمي فؤاد صليبا كتاباً الأحد 13 شباط الجاري تمنى فيه التوفيق لرزق في مهامه الجديدة.

يشار الى انها المرة الثانية التي ينتخب فيها المحامي رزق اميناً عاماً بالتكليف للاتحاد الاقليمي.

وفور تبلّغ الاتحاد اللبناني للعبة القرار، تلقى المحامي رزق سلسلة اتصالات تهنئة وعلى رأسها من النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني أكرم حلبي وزملائه الأعضاء .