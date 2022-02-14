أميركا لن تتحرك مساء الأحد.. على موعد مع "جنون الأرقام"

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سيتوقف 117 مليون أميركي، أي ما يعادل 35 بالمئة من سكان الولايات المتحدة، عن العمل والخروج وممارسة الحياة الطبيعية، مساء الأحد، لمتابعة الحدث الأميركي الأبرز عبر السنة.. "السوبر بول".

مباراة "سوبر بول" هي نهائي بطولة الدوري لكرة القدم الأميركية، وهو الحدث الأكثر مشاهدة عبر الشاشات الأميركية طوال العام، مما يجعله أكبر من مجرد حدث رياضي، بل هو حدث ترفيهي وتجاري بأرقام "لا تصدق".

ويختتم موسم كرة القدم الأميركية، الرياضة الأكثر شعبية في الولايات المتحدة، مساء الأحد، حين تجمع النسخة 56 من مباراة "سوبر بول"، فريقي لوس أنجلوس رامز، في مواجهة سينسيناتي بينغالز، على استاد "سو فاي" بمدينة لوس أنجلوس، والذي سيحتضن أكثر من 100 ألف متفرج.

سر اسم "سوبر بول"

سر تسمية المباراة النهائية بـ"سوبر بول" تعود إلى المالك السابق لنادي كانساس سيتي تشيفس، في الستينات، عندما وصف المباراة بالسوبر بول.

واستخدم كلمة "سوبر" لوصف حجم المباراة الضخم بالنسبة للأميركيين، أما كلمة " Bowl " أو الوعاء، فجاء تيمنا لشكل ملاعب كرة القدم الأميركية من الأعلى، والتي تشبه وعاء بيضاوي.

وبعد استخدامه للكلمة بدأت وسائل الإعلام الأميركية والصحف باستخدام الاسم لوصف المباراة، حتى بات اسم الحدث الأميركي الأكبر سنويا "سوبر بول".

تقليد أميركي عريق

وتمثل "سوبر بول" تقليد أميركي عريق، اعتادت خلاله العائلات والأصدقاء، التجمع بأعداد كبيرة أمام الشاشات، وحول موائد ضخمة تتوسطها أطباق البيتزا وأجنحة الدجاج وشرائح البطاطس والذرة وغيرها، إلى جانب المشروبات والعصائر.

ويتوقع أن يشاهد المباراة قرابة 117 مليون أميركي، وهو الرقم الأعلى في عدد المشاهدات بأي حدث تلفزيوني على مدار العام، بالإضافة إلى قرابة 100 مليون مشاهد حول العالم خارج الولايات المتحدة.

الوقت "ما بين الشوطين"، عادة ما يشهد قطع البث من الملعب، في الرياضات الأخرى مثل كرة القدم، لكنه يعني الكثير في السوبر بول.

خلال فترة الـ20 دقيقة بين الشوطين، تشهد مباراة السوبر بول عرضا غنائيا، يتم اختيار مغن عالمي فيه كل عام، لتأدية عدة أغان، بينما تحيط به عروض مبهرة من الرقصات والإضاءة والديكور.

هناك عدد لا بأس به من الأميركيين غير المتابعين للعبة، ينتظرون المباراة لمشاهدة العرض الغنائي فقط، الذي عادة ما يكلف عشرات الملايين، ويحييه فنان له شعبية كبيرة.

في هذه النسخة من "سوبر بول"، سيؤدي "أساطير" الراب في أميركا، وهم سنوب دوغ وكيندريك لامار ودوكتور دري وماري جاي بلايج، عرضا غنائيا قد يكون من بين الأقوى عبر تاريخ المباراة.

إعلان مقابل 9 ملايين دولار

المشاهدات المرتفعة تدفع شركات البث إلى بيع مساحة تلفزيونية قدرها 30 ثانية لكل إعلان تجاري خلال المباراة، مقابل 9 ملايين دولار، وفقا لسكاي نيوز.

"سوبر بول" من أكثر الأحداث مشاهدة على شاشات التلفزيون الأميركية، لذلك تتجاوز المداخيل الناتجة عن الإعلانات أثناء بث المباراة، حاجز الـ 400 مليون دولار، وأبرز المعلنين هم مايكروسوفت، وأمازون، وهيونداي، وبرينغلز، وأودي، وكوكا كولا، وهاينز.

أما على مستوى العالم، فتعتبر مباراة "سوبر بول" من أكثر الأحداث متابعة من عدد المشاهدين، وتأتي خلف نهائي كأس العالم، ونهائي دوري أبطال أوروبا، وعادة بطولة كأس العالم للكريكيت خاصة إذا جمعت بين الهند وباكستان.

وتصل التذكرة الواحدة لحضور المباراة المرتقبة إلى 5 آلاف دولار، وتصل قيمة المراهنات حول المباراة إلى 7 مليارات دولار سنويا.